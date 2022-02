Al Traetta arriva l’Eleganzissima Drusilla Foer

Drusilla Foer, carismatica icona di stile che ha stupito il pubblico di Sanremo sarà a Bitonto il prossimo 31 marzo al teatro Traetta con il suo “Eleganzissima”, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bitonto, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

LO SPETTACOLO

Chi è Drusilla Foer? Come è diventata un’icona di stile, la musa di grandi fotografi e stilisti, l’elegante Signora dai capelli bianchi e dagli occhi celesti che si commuove al ricordo dell’amico folle che suonava le carte di cioccolatini, che incanta il pubblico con un’interpretazione di I Will Survive profumata di notti newyorchesi?

Eleganzissima svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali; unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

Essenziali al racconto sono le canzoni, legate a quei momenti di vita che Drusilla Foer (alter ego dell’attore fiorentino Gianluca Gori) interpreta accompagnata al pianoforte dal maestro Loris di Leo e con la partecipazione di Nico Gori, solista d’eccezione al clarinetto e al sax.

Lo spettacolo è un fuori abbonamento. I biglietti sono in vendita dalle 9 di oggi sul circuito on line Vivaticket (www.vivaticket.com) e al botteghino del teatro Traetta secondo gli orari di apertura ordinari (dal martedì al venerdì dalle 18 alle 20) e nei giorni di spettacolo dalle 18 fino ad apertura sipario. In generale, qualora il teatro fosse aperto per altri eventi, il servizio di biglietteria in botteghino sarà operativo anche durante i fine settimana.

Orario delle rappresentazioni: porta alle 20.15, sipario alle 21.

Ingresso al pubblico solo con green pass e mascherina ffp2.

Info: Teatro Tommaso Traetta, largo Teatro 17 Bitonto - tel. 080 3742636