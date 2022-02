“Note di Nozze” a Bari e Bitonto, con l'Orchestra sinfonica metropolitana

Doppio concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana di Bari, questa sera a Bari e domani a Bitonto.

Oggi, alle 20.45, l’appuntamento è nel Nuovo Teatro Abeliano di Bari (via Padre Massimiliano Kolbe, 3); domani, alle 20.30, nella Chiesa di San Gaetano a Bitonto.

“Note di Nozze” il titolo del concerto. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Massimiliano Caldi che vanta un'ampia esperienza sia in campo sinfonico che operistico, con una particolare attenzione rivolta alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento. Tra gli ultimi impegni del maestro c’è il debutto de Il Don Bucefalo all’Opera Baltica di Danzica, il concerto videoregistrato al Teatro alla Scala con I Virtuosi del Teatro alla Scala, la prima polacca del concerto per violoncello di Castelnuovo-Tedesco con Silvia Chiesa e l'inaugurazione del 60esimo Festival Internazionale di Łańcut, la serata di chiusura della prima edizione del Festival Internazionale Accordi Musicali, tour in Italia e la registrazione del “Quo vadis” di Nowowiejski con l'Opera i Filharmonia Podlaska di Białystok.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Sinfonia da “Le Serve Rivali” di Tommaso Traetta (revisione a cura del Traetta Opera Festival), Sei danze tedesche K 600, Serenata n. 13 in Sol maggiore K 525 “Eine Kleine Nachtmusik” e Sinfonia n.35 K 385 in Re maggiore “Haffner” di Wolfgang Amadeus Mozart.

A Bitonto l’ingresso sarà libero con obbligo di super green pass e mascherina ffp2.