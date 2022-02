Drusilla a Bitonto, in vendita altri biglietti

Dopo il sold out in pochissimi minuti e la conseguente decisione di cambiare location per lo spettacolo "Eleganzissima" di Drusilla Foer a Bitonto, in programma il prossimo 31 marzo presso il Cineteatro Coviello, è arrivato il momento di annunciare le modalità di acquisto dei nuovi biglietti a disposizione.

Prima di aprire le nuove vendite sono stati redistribuiti sulla pianta del Cineteatro Coviello i biglietti venduti per il Traetta.​

​Tutti gli acquirenti hanno trovato sistemazione nelle prime quattordici file della platea, a seconda del posto originariamente acquistato, con una sistemazione adeguata, se non migliore, a quella precedentemente scelta.​

Per la vendita dei restanti posti, accogliendo i suggerimenti ricevuti dal pubblico interessato all’evento, si è scelto di procedere con due momenti distinti.​

La possibilità di acquisto sarà divisa tra il botteghino del Teatro Traetta, dove saranno messi in vendita 220 biglietti a partire​ dalle ore 18:00 del 22 febbraio 2022, e online dove saranno resi disponibili gli ulteriori 200 biglietti, a partire​ dalle ore 9:00 del giorno 23 febbraio 2022.

Infine, per quanti avessero acquistato biglietti per assistere allo spettacolo presso il Teatro Traetta e non volessero partecipare per il cambio di location, sarà attiva​ fino al 28 febbraio​ la procedura di rimborso sulla piattaforma vivaticket.

COSTO DEI BIGLIETTI

Platea I settore € 30

Platea II Settore € 25

Platea III Settore € 17

Botteghino

Il botteghino del Te­atro Tommaso Traetta (Largo Teatro, 17 Tel. 080.3742636): vendite aperte da martedì 22 febbraio 2022 dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Vendita online su www.vivaticket.com