Vite che cambiano nell'arco di una cena: a Bitonto va in scena "Il test"

Nell’ultima settimana di febbraio il Teatro Pubblico Pugliese ha programmato una serie di spettacoli in tutta la regione, dal tavoliere fino al tacco. Tanti gli appuntamenti in calendario per le stagioni teatrali che le amministrazioni comunali stanno organizzando in collaborazione con il consorzio pugliese delle arti e della cultura. Dal 21 al 28 febbraio appuntamenti a Taviano, Polignano, Mesagne, Aradeo, Bitonto, San Severo, Melendugno, Conversano, Novoli, Ginosa, Castellaneta, Francavilla Fontana, Bari, Foggia, Barletta, Canosa, Nardò, Lecce, Corato, Fasano, Putignano, Ceglie Messapica, Martina Franca.

Sabato 26 febbraio, al teatro Traetta di Bitonto, Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi porteranno in scena Il Test di Jordi Vallejo, per la regia di Roberto Ciufoli.

Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre.

Info: www.teatropubblicopugliese.it