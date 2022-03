Teatro per famiglie, oggi in scena "Jack e il fagiolo magico"

Terzo appuntamento con la rassegna teatrale per famiglie del Comune di Bitonto con il Teatro Pubblico Pugliese, oggi alle 18 al teatro Traetta. Andrà in scena “Jack e il fagiolo magico” della compagnia La luna nel letto.

Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese (la prima pubblicazione apparve nel libro The History of Jack and the Bean-Stalk, stampato da Benjamin Tabard nel 1807), lo spettacolo racconta la storia di un bambino che, pur essendo piccolo, riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza.

Una storia emblematica che un’attrice, anche burattinaia e macchinista, come Maria Pascale, restituisce al pubblico dei piccoli e dei loro accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche.

Il risultato sulla scena è un mobil fatto di parole, gesti e materia che crea la storia nel gioco, strada maestra della conoscenza della realtà e dell’animo umano.

Durata: 50 minuti

Età consigliata: dai 3 agli 8 anni

Prezzo dei biglietti: platea 7,50 euro; ordini 5 euro; promozione ”Vieni in gruppo” (5 biglietti, di cui 2 per adulti, al costo di 4 biglietti)

Promozione “Dal teatro in libreria”: andando nella libreria Hamelin (via Ludovico D’Angiò 9) ed esibendo il biglietto dello spettacolo, si ha diritto ad uno speciale sconto sulle più belle edizioni della fiaba attualmente in commercio.