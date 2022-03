“The New Day”: viaggio dal jazz al tango con Alberto Iovene

Un armonioso e travolgente dialogo fra pianoforte e bandoneon animerà le scene del teatro Traetta sabato 12 marzo a partire dalle 21. “The New Day” è il titolo del nuovo progetto del pianista e compositore bitontino Alberto Iovene, inserito, come fuori abbonamento, nella stagione del Comune di Bitonto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Frutto di un sodalizio artistico fra Iovene e il maestro Daniele Di Bonaventura, considerato uno tra i più grandi bandoneonisti jazz a livello internazionale, “The New Day” presenterà al pubblico nuovi brani composti dal prolifico pianista bitontino. Partendo dal jazz, passando per il tango e il latin jazz e approdando alle ballad, il nuovo progetto firmato da Iovene, in duo con Daniele Di Bonaventura, darà vita, sul palco del Traetta, a fraseggi e assoli indimenticabili, in un turbinio di musica coinvolgente e ricca di pathos.

«The New Day per me ha un enorme valore, artistico ed umano. Racchiude due significati, che alla fine vanno in un’unica direzione. "Il nuovo giorno" è il prendere consapevolezza del valore della propria esperienza musicale, della propria musica – spiega Alberto Iovene – poter nuovamente far ascoltare agli altri la propria voce e, riascoltandola, rendersi conto della sua straordinaria unicità. Poi è un voltare pagina sul libro della propria vita, accorgersi che sofferenze ed ostilità possono essere scacciate via, e si può ricominciare a respirare aria nuova. Mettere un punto e andare a capo, ricominciare a scrivere, conscio delle pagine bianche che aspettano solo nuove storie».

Tutto ciò è stato racchiuso nei brani composti dal pianista bitontino, che spaziano dal jazz al tango alle ballad sino alle colonne sonore. Sono musiche tutte ispirate da un evento, da alcune immagini, da una storia, o semplicemente da persone speciali. È un riportare in musica qualcosa che profondamente si desta nell'animo di un musicista e che non potrebbe mai essere descritto con le parole. “The New Day” è una sorta di celebrazione del tessuto melodico, quella linea di note che dà vita ad un discorso musicale e dà un senso alle armonie che a loro volta la sostengono, colorandosi e rincorrendosi l'una con le altre a formare un quadro perfetto di espressioni, intrecci ed emozioni. Non manca lo spazio per l'improvvisazione, che rende tutti i brani unici e irripetibili, in ogni momento in cui vengono presentati al pubblico.

«Il brano "The New Day", che ha dato il titolo all'intero progetto – racconta il pianista – è rimasto chiuso nel cassetto per molto tempo e ha visto la luce solo quando, una sera di aprile del 2021, ho deciso che questo pezzo meritava di essere condiviso. Avevo sempre pensato ad uno strumento speciale che avesse potuto regalare al mio brano un suono unico, donandogli una espressività senza eguali. La voce di un bandoneon, ricca di pathos ed intensità espressiva, avrebbe potuto sposarsi perfettamente alla voce del pianoforte, in un turbinio di intrecci melodici. Da questa idea nasce il sodalizio artistico con il bandoneonista Di Bonaventura, uno dei più rinomati artisti nel panorama jazzistico internazionale, il quale mi onora della sua arte e immensa bravura. Nel programma dei brani che suoneremo insieme c'è anche un brano dedicato a lui, che ho scritto a Novembre 2021, dal titolo "Valse Pour Monsieur Di Bonaventura».

Con il concerto in programma sabato al Traetta, Alberto Iovene presenterà al pubblico, in anteprima assoluta, brani che faranno parte del suo prossimo progetto discografico.

È possibile acquistare i biglietti tramite a questo link.

Per informazioni rivolgersi al botteghino del teatro Traetta, al numero 080 3742636.