Luce Festival 2022, Mecna & CoCo in concerto il 16 luglio

Farà tappa il 16 luglio al Luce Festival di Bitonto, unica data nel sud Italia, il “Bromance Tour” di Mecna & CoCo, il duo rap formato da Corrado Grilli (musicista con la passione per la grafica di San Giovanni Rotondo, classe 1987) e Corrado Migliaro (cantautore napoletano nato nel 1988). Entrambi figli del sud, da anni portano avanti un rap sognante ispirato al pop anni 90, intriso di sonorità nu-soul, r&b.e pop. Entrambi sanno rappare ma anche cantare.

Il loro nuovo singolo s’intitola “Tilt” e registra la collaborazione d’eccezione con Sangiovanni. “Tilt” vuol essere "una dichiarazione d’amore sincera, dal groove coinvolgente; il racconto di chi, impacciato, cerca di spiegare le proprie emozioni, ma alla fine non riesce a far altro che, per l’appunto, andare in tilt".

“Tilt”, “Bromance” e gli altri successi di Mecna & CoCo saranno protagonisti della scaletta del Bromance Tour che farà tappa al Palapartenope di Napoli il 29 maggio, al Parco della Musica di Padova il 10 giugno, all’Arena Puccini di Bologna l’11 giugno, al Carroponte di Milano il 12 giugno, al Rock in Rome il 16 giugno e al Luce Festival di Bitonto il 16 luglio.