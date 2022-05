Fabrizio Bosso e Alberto Iovene in concerto al Traetta il 4 maggio

Dopo il debutto del suo ultimo progetto “The New Day”, il pianista jazz bitontino Alberto Iovene torna sul palco del teatro Traetta mercoledì 4 maggio alle 21, al fianco del trombettista Fabrizio Bosso. Un concerto che chiude la rassegna "John Cage Masterfest" organizzata dalla John Cage Music Academy di Bitonto e che sarà preceduto da una masterclass tenuta da Bosso dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 17.30, sempre il 4 maggio, al teatro Traetta.

Artista di fama internazionale, Fabrizio Bosso si esibirà in concerto accompagnato da una sezione ritmica di grande levatura: Alberto Iovene al pianoforte, Camillo Pace al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria, formazione guidata dallo stesso Bosso alla tromba.

«Con Fabrizio – afferma Iovene – c'è un rapporto di grande stima; ci conosciamo dal 2011, anno in cui lo invitai a suonare con me per un concerto, insieme a Marco Siniscalco al basso e Lorenzo Tucci alla batteria. Con questo favoloso quartetto suonammo brani di mia composizione tratti dal mio album “Wired Along” in una splendida location in seno al San Martin Jazz Festival. In quella occasione lesse e interpretò i miei brani con un coinvolgimento ed un impeto tali da lasciarmi senza parole! Bosso è un musicista eccezionale, con un approccio alla musica davvero impressionante: vive e suona ogni nota con un’intensità unica ed inimitabile. Un artista come pochi!».

Il concerto del 4 maggio è stato inserito nella programmazione del Teatro Pubblico Pugliese. I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro Traetta o sul circuito vivaticket a questo link

Per informazioni rivolgersi al botteghino del teatro Traetta al numero 080 3742636.