“Zelline e Giuanne a re vindicinganne” in scena per beneficenza

L’associazione Amici del Cuore organizza in collaborazione con il gruppo amatoriale teatrale “U appatìme rùsse” la messa in scena della commedia popolare in due atti “Zelline e Giuanne a re vindicinganne” di Michele Muschitiello e Gianni Serena.

L’appuntamento è per sabato 14 maggio, alle 19.30, nell’auditorium Degennaro (giardino Basilica Santi Medici).

Il ricavato sarà interamente utilizzato per una nuova iniziativa dell’associazione benefica bitontina.

Il contributo per assistere allo spettacolo è di 10 euro.

Info e prenotazioni: associazione Amici del Cuore (via Giuseppe Modugno 29, Bitonto).