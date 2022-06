"Insitu" di Francesca Pennini e CollettivO CineticO al teatro Traetta

A conclusione dell’ottava edizione del Network Internazionale Danza Puglia, Francesca Pennini e il suo CollettivO CineticO guideranno allievi ed insegnanti nella performance itinerante Insitu. Un modo per vivere i parametri di creazione e i contesti urbani della performance site-specific: un’analisi del luogo e dello spazio, del suo contesto e della sua musicalità attraverso criteri di composizione estemporanea evidenziati dall’artista.

La creazione, prodotta ad hoc per il Network DP, sarà portata in scena domenica 5 giugno alle 19 al teatro Traetta, come ultimo appuntamento della rassegna L’Arte dello Spettatore organizzata nell’ambito dell’ottava edizione e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese.

Francesca Pennini inizia come ginnasta per poi dedicarsi alla danza contemporanea, ha studiato danza al Balletto di Toscana, Laban Centre, esplorando anche il butoh, le arti marziali fino alle competizioni di discoteca; ha lavorato come ballerina per Sasha Waltz & Guests. Attualmente tiene conferenze e seminari in musei, università e centri d'arte come la Biennale College di Venezia e il MAXXI di Roma.

Nel 2007 ha fondato il CollettivO CineticO con il quale ha creato trentasette produzioni vincendo numerosi premi: Premio Rete Critica come miglior artista italiano 2014, Premio Jurislav KoreniÄ ‡ Miglior giovane regista teatrale 2014, Premio Danza & Danza come miglior coreografo e interprete 2015, Nomina UBU come miglior inter prete Under35, Premio MESS 2016, Hystrio Iceberg Award 2016, Premio della National Association of Critics 2016.

L’ottava edizione del Network DP è stata tra le più ricche e stimolanti di questi anni grazie all’intervento di dieci coreografi ospiti da ottobre a giugno, delle lezioni incentrate su pedagogia e formazione, appuntamenti arricchiti dalle lezioni dei docenti Enrico Coffetti e Angela Calia che hanno condotto tutti i partecipanti nell’affascinante viaggio della costruzione e dell'analisi di metodi di creazione e composizione coreografica, in forma pratica e teorica. Quest’attività è parte del Progetto Ministeriale R.I.SI.CO. (Rete interattiva per Sistemi Coreografici), sostenuta dalle associazioni Cro.me di Milano e COORPI di Torino. Un’altra ospite rilevante di questa edizione è stata Sara Sguotti che, con il suo lavoro It’s Hard to be Human, è stata protagonista del progetto PermanenzArtistica 2021.22.

Info e prenotazioni: 351 674 9330 - asso.riesco@gmail.com