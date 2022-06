Annullato lo spettacolo "Insitu" in programma stasera al Traetta

È stato annullato per motivi di salute, del tutto indipendenti dalla volontà del Comune di Bitonto, degli organizzatori e degli artisti, lo spettacolo "Insitu" in programma oggi al teatro Traetta per la rassegna “L’Arte dello Spettatore” organizzata nell’ambito dell'ottava edizione del Network Internazionale Danza Puglia, sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese.

Lo spettacolo non sarà recuperato e i biglietti saranno rimborsati.