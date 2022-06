“Ludus” di danza e musica sulla terrazza di Cultura Panoramica

Si chiude questa sera, fra danza contemporanea e musica live, la prima edizione della rassegna di spettacoli “Il Corpo e la Voce” organizzata in collaborazione fra Asteria Space e il Circolo Resilienza a Bitonto.

Per l’ultimo appuntamento in cartellone è previsto un cambio di location, per garantire al pubblico una piacevole serata all’aperto. La performance in programma, “Ludus” di e con Carmen De Sandi (danzatrice) e Giuseppe Pascucci (musicista), andrà in scena sulla suggestiva terrazza di Cultura Panoramica, in strada San Pietro De Castro 21. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15 con apertura al pubblico alle 21. Una splendida casa d'arte, sede dell'associazione Cultura Panoramica dove si ascoltano e vivono live jazz, swing, folk e dove l'arte, la cultura e le cene d'autore, costellano di unicità questo posto magico. Cultura Panoramica è sede di house concert, eventi teatrali, live painting, cineforum, incontri letterari e cene d'autore in una casa fatta ad arte.

Si chiude così una rassegna che ha visto, il primo giovedì di ogni mese nella sede del Circolo Resilienza a Bitonto, andare in scena una pièce di teatro o danza a cura di artisti e compagnie pugliesi rappresentati da Asteria Space. Inaugurata il 4 novembre scorso, “Il corpo e la voce” è frutto della sinergia tra Asteria Space, realtà impegnata nella promozione di talenti pugliesi vincitrice del bando PIN della Regione Puglia, e Resilienza, circolo Arci che da sette anni promuove l’arte con programmazioni che spaziano dalla musica al cinema, dal teatro all’arte figurativa, con una copertura di almeno due incontri a settimana.

“Ludus” è un progetto che pone il focus sull’interazione tra espressioni estetiche individuali attraverso il gioco dell’improvvisazione, ricavando strutture narranti che ridefiniscono il ruolo dello spazio, dei luoghi, dei corpi, degli elementi scenici. La struttura modulabile e il carattere estemporaneo dello spettacolo ci consente di creare un “ludus” specifico per ogni luogo ospitante. LUDUS, quindi diventa la forma sulla quale incidere il nome dell’azione eseguita in un preciso momento e spazio. Una performance di danza e musica live che vede in scena la danzatrice Carmen De Sandi e il musicista Giuseppe Pascucci.

È previsto un contributo d’ingresso di 12 euro a persona, inclusivo di spettacolo e buffet free drink e free food allestito sulla terrazza che sarà a disposizione degli spettatori. È consigliata la prenotazione chiamando al numero 377 3872180 o via mail scrivendo a info@asteriaspace.it.