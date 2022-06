"R-Estate in ballo!" con Folkèmigra

Si comincia con “R-Estate in ballo!”, terza edizione della rassegna di danze popolari dal mondo, che si svolgerà in quattro date per quattro danze diverse con istruttori che guideranno sapientemente nell'universo delle danze popolari. Appuntamento ogni venerdì nello spazio all’aperto della sede Folkèmigra, splendida location immersa nel verde della lama Balice che lambisce Bitonto, nella I traversa di via Raffaele Abbaticchio snc. Una pista da ballo pronta ad accogliere quanti vorranno divertirsi danzando, nel clima familiare e accogliente di Folkèmigra. In ogni serata ci sarà un focus sulla danza del giorno con un istruttore e poi si continua a ballare con le altre danze dal mondo. Gli incontri sono rivolti sia a chi si approccia per la prima volta a queste danze cercando un interessante diversivo ai consueti balli, sia ai danzatori incalliti che coinvolgono calorosamente i nuovi arrivati. Il 17 giugno è stata la volta delle danze balcaniche con Rocco Gesualdi, domani sera spazio alle danze greche con Rita Devito, il 1° luglio sarà dedicato alle danze brasiliane (forrò) con Nicola Andrian, l’8 luglio alle danze francesi con Mina Morrelli e il 15 luglio a lindy hop e country line dance con Piero Vinciguerra e Selina Moreschini. Ulteriori dettagli sono disponibili sulle pagine social di Folkèmigra o contattando il numero whatsapp 339 1987945

L’estate continuerà con “A tamburo battente” con i gruppi e le danze di tutto il sud, poi “Venerdì pizzicati” con serate danzanti e gruppi di pizzica, ed infine il “Ta.tara.tatà” Bitonto Folk Festival.