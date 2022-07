Tour fra Lazio e Campania per Alberto Iovene e il suo “The New Day”

Il nuovo progetto “The New Day” del pianista bitontino Alberto Iovene varca i confini regionali con un tour in Italia, le cui prime due tappe s’inseriscono nella programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2022. Il progetto è risultato vincitore del bando Tour Italia indetto da Puglia Sounds, grazie al cui sostegno economico approderà in Lazio e Campania oggi e martedì 5 luglio. Un’ operazione finanziata a valere sul POC Puglia 20/07/2013 azione sviluppo di attività culturali e dello spettacolo.

Il tour di Iovene è stato organizzato in collaborazione fra due realtà pugliesi: Asteria Space, agenzia di artisti che rappresenta il pianista jazz, e l’associazione Arti Sinespazio, vincitrice dell’avviso pubblico Tour Italia 2022.

La prima tappa del concerto che vede al fianco di Alberto Iovene il noto bandoneonista Daniele Di Bonaventura, si terrà oggi a Roma negli spazi esterni del Teatro della XII (Via Carlo Avolio, 60) nell’ambito del FEX - Festival Estivo della XII organizzato dal teatro romano in collaborazione con la Libreria del Sole. Un appuntamento imperdibile con musica dal vivo, spettacoli teatrali, stand-up comedy, enogastronomia, dj-set e tanto altro.

Dopo aver lasciato la Capitale, Iovene e Di Bonaventura calcheranno martedì 5 luglio la scena del Festival dell’Inclusione Lavorativa ad Atripalda (Avellino) nella Piazzetta degli Artisti in piazza Garibaldi. Una tappa frutto della collaborazione fra Asteria Space e Arti Sinespazio con l’Arci di Avellino e l’ARCI Capafresca di Palo del Colle. Entrambe le date del tour sostenuto da Puglia Sounds saranno ad ingresso libero per il pubblico.

IL CONCERTO

Un armonioso e travolgente dialogo fra pianoforte e bandoneon: così si potrebbe definire “The New Day”. Frutto del sodalizio artistico fra Alberto Iovene e il maestro Daniele Di Bonaventura, considerato uno dei più grandi bandoneonisti jazz a livello internazionale, il concerto presenta al pubblico nuovi brani composti dal prolifico pianista bitontino. Spaziando fra vari stili musicali, partendo dal jazz, passando per il tango ed il latin jazz e approdando alle ballads, il nuovo progetto firmato da Iovene, in duo con Di Bonaventura, darà vita, sui palcoscenici di Roma e Avellino, a fraseggi e assoli indimenticabili, in un turbinio di musica coinvolgente e ricca di pathos.

«The New Day per me ha un enorme valore, artistico ed umano. Racchiude due significati, che alla fine vanno in un’unica direzione. "Il nuovo giorno" è il prendere consapevolezza del valore della propria esperienza musicale, della propria musica», spiega Alberto Iovene. «Poter nuovamente far ascoltare agli altri la propria voce e, riascoltandola, rendersi conto della sua straordinaria unicità. Poi è un voltare pagina sul libro della propria vita, accorgersi che sofferenze e ostilità possono essere scacciate via, e si può ricominciare a respirare aria nuova. Mettere un punto e andare a capo, ricominciare a scrivere, conscio delle pagine bianche che aspettano solo nuove storie», aggiunge il pianista.