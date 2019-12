Enzo Decaro a Bitonto, interpretazione magistrale in "Non è vero ma ci credo"

"La malasorte è contagiosa", spiega il commendatore Savastano al suo impiegato, incitandolo a rispettare il regolamento per vivere una vita serena e lontana dai guai.

La verità è che, nello commedia messa in scena ieri sera al Traetta per l'inaugurazione della stagione teatrale, di contagioso c'è solo la bravura e l'esperienza di un attore magistrale, quale Enzo Decaro. Un'interpretazione, la sua, così in linea con quella del classico De Filippo, ma al tempo stesso altrettanto personalizzata, da trasportare lo spettatore in un mondo fatto di scongiuri e superstizioni, così autenticamente realizzato da risultare quasi reale e coinvolgente.

"Non è vero ma ci credo", commedia napoletana in tre atti scritta da Peppino De Filippo nel 1952, è stata portata ieri in scena da Enzo Decaro con Giuseppe Brunetti, Francesca Ciardiello, Lucianna De Falco, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo e Fabiana Russo.

Racconta la vita dell’avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, un uomo che vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. Qualunque cosa, anche la più banale, lo manda in crisi. Chi gli sta accanto non sa più come approcciarlo: moglie, figlia, dipendenti. A un certo punto le sue fisime oltrepassano la soglia del ridicolo: licenzia Malvurio perché convinto che porti sfortuna. L’uomo minaccia di portarlo in tribunale per calunnia. Sembra il preambolo di una tragedia, ma siamo in una commedia che fa morir dal ridere. E non solo: fa riflettere sull'importanza di dare valore alle persone, più che alle pratiche. E che l'unico regolamento che bisogna seguire è quello della felicità, ad ogni costo.