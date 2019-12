“Compositori bitontini di ieri e di oggi”, il 30 dicembre alla Galleria Nazionale della Puglia

La Direzione del Polo Museale della Puglia e la Direzione della Galleria Nazionale della Puglia, nell’ambito delle attività di promozione culturale del Polo Museale della Puglia, presentano lunedì 30 dicembre alle 18, presso la Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”, il Concerto Compositori bitontini di ieri e di oggi.

Il Concerto vedrà come protagonista il Quartetto d’archi Time2Quartet,composto da:

Giuseppe Antonio PalmiottiViolino

Michele Saracino Violino

Dario Cappiello Viola

Gabriele Marzella Violoncello

Solisti:

Dario Cappiello Violino

Adriano Morea Pianoforte

Di seguito il Programma del Concerto:

Tommaso Traetta (1727-1779), Sinfonia dall’opera Armida*

Tommaso Traetta (1727-1779), Ciaccona dall’opera Antigona*

Mimmo Danza (…), Sonata per violino e pianoforte

Adriano Morea (1990), Offertorium e Finale dalla Rodauner Messe*

*trascrizione per quartetto d’archi e pianoforte a cura di A. Morea

A seguire, la Galleria ospiterà la Conferenza, a cura di Adriano Morea, “Tracce di una messa napoletana in Spagna ed in Belgio: Tommaso Traetta o François Krafft?”, durante la quale verranno esposti in anteprima i risultati dell’ultimo anno di studi e ricerche sul manoscritto AUSA FM 175 (proveniente dall’Archivio della Cappella musicale dell’Università di Salamanca e recante il testo musicale, in parti staccate, di una messa napoletana) e si cercherà di stabilire definitivamente la paternità.

La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita.