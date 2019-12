Venerdì 27 il coro giovanile 'Ecce vox' si esibisce nella chiesa di San Domenico

Venerdì 27 dicembre alle 19.30 un coro polifonico di ragazzi di Gravina si esibirà nella chiesa di San Domenico.

Il coro giovanile polifonico si chiama “Ecce Vox” ed è composto da circa 30 elementi guidato da Gianluca Loprieno, un giovane maestro di 23 anni, presso Gravina in Puglia.

La formazione corale è nata nel gennaio 2016 e, nonostante la recente formazione, da allora ha realizzato numerose esibizioni a Gravina in Puglia e nel territorio provinciale attraverso esecuzioni di musica corale contemporanea a Cappella. Nel 2017 ha vinto l'evento "Gravina's got talent" e quest'anno ha organizzato un tour natalizio in diverse città dal titolo "Se una notte di inverno un coro".

Il repertorio prevede musiche di autori corali contemporanei, a cappella o con accompagnamento pianistico, in tema natalizio.

Oltre alla data bitontina, gli altri concerti si terranno

- 22 Dicembre, Chiesa S.s Addolorata di Poggiorsini ore 20.00;

- 28 Dicembre, Chiesa Maria Santissima del Rosario di Bari ore 20.00;

- 29 Dicembre, Chiesa S. Nicola di Altamura ore 20.00;

- 4 Gennaio, Chiesa S. Domenico di Gravina in Puglia ore 19.00 in associazione con la formazione "Consonare Ensemble" diretta dal Mº Luigi Leo;

- 5 Gennaio, Chiesa S.s Crocifisso di Gravina in Puglia ore 20.30.