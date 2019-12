Sabato al Traetta "Le mie colonne sonore" del maestro Mancazzo

Sabato 28 dicembre alle 20.30 presso il Teatro Traetta si terrà il concerto "Le mie colonne sonore... Nate dal Cuore per il Cuore" del maestro Gerardo Mancazzo

Evento Natalizio per contribuire alla realizzazione della prossima postazione salvavita pubblica (defibrillatore) nella città di Bitonto.



Per Info e biglietti contattare i seguenti numeri telefonici:

393.7315545 / 339.3342707 o presso la Libreria del Teatro (080.3758368)

PROGRAMMA CONCERTO Teatro Traetta

1. Sono stufo dell’uomo

2. Lontani

3. Pianofortissimo (il mio primo amore artistico, Edito)

4. Sara

5. Ricordo indelebile (Amore per un’amicizia)

6. Io rifletto

7. Medley = Stia con noi + Buongiorno principessa+Santa Claus

8. Firth of fifth (Genesis)

9. Dimmi che numero sei(amore per il figlio)

10. Tango del Mar (Amore per la Natura)

11. La porta del tempo (amore per la Mamma)

12. Concerto di Varsavia (Amore per il mio vero Maestro di vita)

13. Struggle for pleusure (Edito)

14. Tutti quanti voglion fare il jazz

15. La cura (Edito)

16. Nuovo cinema paradiso(Edito)

17. Il mio oriente

18. River flows in you (Edito)

19. Quando (Edito)

20. Un suono (amore per la donna amata)

21. Tu hai bisogno di me

22. Mondo Misterioso

23. Medley Avrai+ Adesso tu

24. Ricominciare

25. Stay together

26. Tutto quello che un uomo

27. Forbidden colours (amore per la vita, Edito)

Scaletta che segue il seguente ordine logico:

1) Primo amore artistico(R. Carosone)

2) Amore per gli amici

3) Amore per il mio vero Maestro di vita

4) Amore per la mamma(filo conduttore)

5) Amore per la donna che si ama

6) Amore per il primo figlio

7) Amore per la Natura

8) Amore per la propria vita, pensando non al proprio egoismo, ma a tutti quei valori importantissimi che hanno reso l’uomo un essere speciale e non un animale evoluto, valori che sono stati scritti e pensati nella nostra Costituzione.

A cura dell'Associazione "Gli amici del Cuore" e della Libreria del Teatro