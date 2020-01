Domani al Traetta in scena l'ultima creazione della Compagnia Ez3

Domenica 19 comincia un nuovo anno per il Network Internazionale Danza Puglia.

Al Teatro Traetta di Bitonto alle 19, per la rassegna L’Arte dello spettatore, la Compagnia Ezio Schiavulli andrà in scena con Silent Poets, l’ultima creazione della Compagnia Ez3. Si tratta di un processo coreografico elaborato pensando alle patologie delle personalità borderline e ispirato ai poeti maledetti: Baudelaire, Verlaine, Janis Joplin, Jimmy Hendrix e Pier Paolo Pasolini. La costruzione coreografica nasce dall’archetipo del labirinto, concepito come uno spazio limitato, immaginario, astratto, un luogo di incontro, di visioni collettive e di bisogni individuali.

“È un gioco iniquo, al quale partecipano personalità estreme che reagiscono in maniera reazionaria ad uno spazio definito, claustrofobico, geometrico, disfacendo la simmetria”, ha affermato Ezio Schiavulli.

Poco prima della coreografia a bordo palco dialogheranno Ezio Schiavulli con Gemma Di Tullio, responsabile settore danza del Teatro Pubblico Pugliese e Diego Passoni, Radio Deejay, molto ascoltato nel programma Pinocchio condotto insieme a La Pina.



Il Network Internazionale Danza Puglia (NIDP), giunto alla VI edizione, è un progetto dell’Associazione Riesco nato dall’idea del coreografo e danzatore, nonché direttore artistico del progetto, Ezio Schiavulli, di offrire una visione professionale per la formazione di danzatori, insegnanti e spettatori della regione Puglia.

Il progetto vanta per il triennio 2018-2020 il riconoscimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale, e del Ministero dei Beni Culturali Francese e l’ambasciata di Francia in Italia e viene sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Bitonto. www.networkdanzapuglia.it