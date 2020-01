Serena Autieri e Paolo Calabresi a Bitonto con "La Menzogna"

Serena Autieri e Paolo Calabresi saranno in Puglia la prossima settimana da martedì 21 a domenica 26 gennaio con il loro spettacolo La Menzogna con Totò Onnis e Eleonora Vanni.

L’appuntamento è nei Comuni soci del Teatro Pubblico Pugliese: il 21 gennaio al Teatro Verdi di San Severo (ore 21); il 22 gennaio al Cinema Teatro Roma di Cerignola (ore 21); il 24 al Teatro Rossini di Gioia del Colle (ore 21); il 25 gennaio al Teatro Comunale Traetta di Bitonto (ore 21) e domenica 26 gennaio al Teatro Comunale Lembo di Canosa (ore 21).

LA SCHEDA

Artisti Riuniti / Engage

Serena Autieri, Paolo Calabresi

LA MENZOGNA

di Florian Zeller

con Totò Onnis e Eleonora Vanni

regia PIERO MACCARINELLI

Due coppie di amici, una cena convocata dopo molto tempo e un grande disagio che improvvisamente si presenta fra loro. È una ridicola resa dei conti che mostra la falsa morale che si nasconde dietro le convenzioni, Paolo e Alice Lorenza e Michele credono di vivere in un sistema di valori condivisi che si possono facilmente trasgredire. Ma la dimensione non è psicologica tutto è affidato alla parola, al teatro; si tratta di un abile gioco di maschere, un gioco divertente e crudele che rende confusi i confini fra la menzogna e la verità. Il reale e l’immaginario. L’adulterio sembra essere l’unico orizzonte della vita coniugale. Ma non è necessario distinguere così chiaramente la verità dalla menzogna

La commedia costringe gli attori ad abbandonare l’arco psicologico o narrativo dei personaggi, perché, di volta in volta ognuno di loro è chiamato a recitare o giocare un ruolo opposto a quello che ha vissuto nella scena precedente e devono farlo con molta leggerezza senza dare la sensazione che sta mentendo, è l’architettura della commedia che si fa carico della narrazione e l’attore deve sforzarsi di non essere più intelligente della situazione in cui si trova.



INFO

SAN SEVERO

Teatro Comunale Verdi

Corso Vittorio Emanuele

tel. 0882.339641

fax 0882.241323

CERIGNOLA

3382511672

romacerignola@gmail.com

GIOIA DEL COLLE

Comune / Ufficio Cultura

Piazza Margherita di Savoia, 10

www.comune.gioiadelcolle.ba.it

Teatro Comunale Rossini / Via Rossini

080.3484453

teatrorossinigioia@gmail.com

www.teatrorossinigioia.it

FB> Teatro Comunale Rossini

BITONTO

Teatro Tommaso Traetta

Largo Teatro, 17 - Bitonto (BA)

tel. 080.3742636

Comune Di Bitonto

Ufficio Cultura

Tel. 080. 3751877

www.comune.bitonto.ba.it

CANOSA

Teatro Lembo, Via Piave 4 - Comune di Canosa

Botteghino: Tel. 3277903101

FACEBOOK teatro comunale raffaele lembo

Instagram teatro raffaele lembo canosa

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

www.teatropubblicopugliese.it