'Corro', spettacolo tratto da una graphic novel di Chiara Cannito, in scena domenica prossima

Nell'ambito del progetto 'Memento', patrocinato dal Comune di Bitonto e a latere della mostra fotografica 'Come fiori di loto' di Dominique Jean Paul Stanisci, la Cooperativa Ulixes e la Compagnia Fatti d'Arte presentano lo spettacolo “Corro”, tratto dalla graphic novel omonima di Chiara Cannito. Consapevole della grande attenzione prestata ai temi dell’integrazione, della multiculturalità, dell'immigrazione e delle nuove e vecchie frontiere nel Mediterraneo, l'autrice pone all'attenzione del pubblico un testo che parla del dramma siriano.

Lo spettacolo teatrale tratto, già inserito nel progetto “La frontiera. L'impegno civile dell'intellettuale Alessandro Leogrande”, ne enfatizza i significati auspicando una riflessione.



Sinossi

Siria. La guerra civile. Un ragazzo che corre. Sono questi i protagonisti del racconto Corro che si snoda tra le vie di Aleppo, ai giorni nostri. La corsa diventa paradigma dell'animo di ogni siriano oggi: la fuga dalla distruzione, la ricerca di qualcosa di perduto, il sogno di tornare a vivere e a 'correre' per la vita. La prefazione di Asmae Dachan, giornalista e scrittrice siriana, e la postfazione di Piero Reitano, direttore di Altreconomia, incorniciano il testo. A impreziosire questo graphic novel una fedele traduzione in inglese che segue, specularmente, il testo in italiano.



Lo spettacolo si terrà domenica 26 gennaio presso il Torrione Angioino di Bitonto, in doppia replica alle 19.30 e alle 20.30.