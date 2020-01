Stasera Cultura Panoramica presenta “ImPROve”

Stasera alle 20.30 Cultura Panoramica presenta “ImPROve”, un progetto di ricerca di Silvia Cassetta e Marcello Spallucci in cui la danzatrice crea movimenti, seguendo opposte dinamiche, minimi e fluidi, in successione, seguendo i suoni vibrazionali e di percussione del musicista Spallucci, secondo una prassi improvvisativa.

“In questa continua, incessante ricerca di equilibrio tra danza e suono, il flusso musicale spazia dalla canonica batteria a svariati, imprevedibili oggetti sonori, che seguono quasi simbioticamente le linee dinamiche della danza, per poi allontanarsene, o influenzarne a loro volta, gli estemporanei svilluppi”, afferma il musicista. Danza e suono, eseguiti per il pubblico, in quel momento, per nutrire le percezioni di chi assiste in maniera profonda in connessione con l’interiorità di chi si esprime.

Il concept coreografico di Silvia segue linee e grafiche ideate dalla danzatrice/architetto, per rappresentare la metafora della vita in cui si deve sempre seguire un equilibrio, dimenandosi tra slanci e direzioni diverse da un percorso lineare prestabilito, per raggiungere maggiore intensità e cambiamento proprio nei momenti divergenti dalla linea più dritta e rassicurante. I Testi di Giuseppe Lopetuso, prologo dell’evento, indagano sulla natura, sul flusso universale che ci guida, lasciando alle parole il compito di accogliere e salutarci con dubbi di elevazione piuttosto che certezze colme di limiti.

E' necessaria la prenotazione al 342 02 54 200



Cultura Panoramica , Strada San Pietro De Castro, 21 Bitonto