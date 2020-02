Al teatro Traetta "Nel castello di Barbablù", la rassegna teatrale per famiglie

Oggi domenica 2 febbraio alle 18 al Traetta andrà in scena "Nel castello di Barbablù", la rassegna teatrale per famiglie, produzione Kuziba Teatro

Con Livio Berardi, Rossana Farinati, Annabella Tedone, video animazioni Beatrice Mazzone, disegnoluci Tea Primiterra, scene Bruno Soriato, regia e drammaturgia Raffaella Giancipoliu. Con il sostegno di Sistema Garibaldi, Regione Puglia, residenze artistiche Straligut Teatro, TRAC Teatri di Residenze Artistiche Contemporanee - Teatro CREST

Dentro questa storia c'è un castello, dentro al castello c'è un uomo dalla lunga barba blu, e poi ci sono una giovane sposa, una sorella, una madre, due fratelli e un labirinto di corridoi, porte e scale tutto da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi che si fanno al buio, i segreti sotto i tavoli, i divieti che i genitori impongono ai figli e c'è una piccola chiave che apre la porta di una stanza proibita. Proibita fino a quando lei, la giovane sposa di Barbablù, non decide di ascoltare il suo istinto e aprirla. E dietro questa porta troverà...

Nel castello di Barbablù è un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, è un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come a volte la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi.

Durata: 55 minuti

Età consigliata: dai 7 anni in su

Per informazioni e acquisto biglietti:

Botteghino del Teatro Traetta (dal martedì al venerdì ore 18.00/20 e a partire da due ore prima dello spettacolo - Largo Teatro, Bitonto - Tel. 080.3742636)