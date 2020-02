'Trapunto di stelle… omaggio a Domenico Modugno' questa sera al Traetta

Questa sera alle 21 al Teatro Tommaso Traetta andrà in scena lo spettacolo “Trapunto di stelle… omaggio a Domenico Modugno”.

Regia, drammaturgia, canto e narrazione sono a cura di Maria Giaquinto, fisarmonica e basso elettrico di Giovanni Chiapparino, chitarra elettrica e portoghese di Adolfo La Volpe, chitarra e mandolino di Giuseppe De Trizio, batteria e percussioni di Francesco De Palma.

Questo spettacolo intende contestualizzare l’arte di Domenico Modugno, restituendola alla sua terra di provenienza, la Puglia. Un concerto che rivisita la vita e le canzoni del grande cantautore, in forma di oratorio teatrale e musicale. Suoni, storie, narrazioni che si sono riferite e ispirate alla tradizione millenaria del meridione d’Italia: una terra fatta di contatti. Terra di emigrazione e di ospitalità al tempo stesso. Terra di lavoro, di memoria, di sguardi che attraversano i filari di alberi per finire nel mare. Le impennate vocali di Domenico Modugno celebrano la terra, il senso dello stare insieme, la lingua del mare. Sulla scena un articolato e completo ensemble musicale (archi, sezione ritmica, corde) di grande qualità e impatto sonoro ridisegna con fascino, eleganza e forte carica emotiva le melodie del cantautore. La musica accompagna il racconto teatrale illustrato dalla voce narrante di Maria Giaquinto, che conduce lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la poetica frizzante e carica di pathos di Domenico Modugno, rievocando un pezzo importante della storia e del costume dell’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri. Le voci che si alternano nella reinterpretazione diacronica delle canzoni: dal folk degli esordi in dialetto salentino alla musica d’autore sono quelle di alcuni dei massimi talenti musicali del meridione d’Italia da Maria Giaquinto dei Radicanto a Nabil storica voce dei Radiodervish.