Venerdì 21 febbraio le musiche da film al teatro Traetta di Bitonto

Il Traetta Opera Festival 2020 si apre alla commistione cinematografica e lo fa in grande stile ovvero con un concerto dedicato alla saga cult firmata da George Lucas “Star Wars” e ad altri temi musicali fra i più celebri della filmografia mondiale.

Il concerto che avrà luogo al teatro Traetta di Bitonto venerdì 21 febbraio è, in realtà, un tributo al genio di John Williams, compositore statunitense che ha composto, oltre a quella di ‘Guerre Stellari’ (che valse al film l’Oscar), le colonne sonore di film come ‘Lo squalo’, ‘Superman’, ‘E.T.’, ‘Salvate il soldato Ryan’ e moltissimi altri.

Durante lo spettacolo di venerdì 21, che rientra nella anteprima del TOF 2020, l’Orchestra di Fiati del Corso di Direzione d’Orchestra del Conservatorio ‘Nino Rota’ di Monopoli eseguirà, infatti, oltre al famosissimo brano principale della saga, al “Princess Leila’s Theme” e ai pezzi musicali del film legati al momento della battaglia e alla scena del trono, anche brani che Williams ha composto per altre pellicole che hanno fatto la storia del cinema come ‘Harry Potter’, ‘Jurassic Park’, ‘Schindler’s List’.

Non è tutto: il TOF ha lanciato, correlateralmente all’evento, un contest per cosplay. Gli appassionati della saga o tutti coloro che vogliano cimentarsi con i travestimenti dei personaggi dal film, potranno postare la propria foto da cosplayer sulla pagina facebook del Traetta Opera Festival con l’hashtag #cosplaywithtof e aggiudicarsi l’ingresso omaggio.

I biglietti in palio sono cinque e verranno assegnati alle foto che avranno ottenuto più like sulla pagina entro le ore 12 del 19 febbraio. Allo spettacolo, vincitori e non del contest sono invitati a partecipare nelle vesti di cosplayer di modo che l’evento possa divenire un vero e proprio raduno dei fan.

“Abbiamo scelto un’anteprima del Tof del tutto nuova – ha commentato il direttore artistico del TOF Vito Clemente- Si tratta di un evento pensato per giovani e meno giovani che ha coinvolto gli studenti che compongono l’orchestra di fiati del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli a 360 gradi: loro hanno strumentato i pezzi, li eseguiranno e li dirigeranno. Sono loro i, i veri protagonisti di questo concerto, ottimi interpreti del proprio tempo che il Traetta Opera Festival, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani musicisti pugliesi, ospita con piacere in un evento dall’altissimo impatto musicale e formativo.”

“La saga di Star Wars è un vero e proprio cult che, sin dal primissimo film datato 1977 , ha avuto un profondo impatto sulla cultura di massa, oltre che sul cinema, ispirando i fan di tutto il mondo anche grazie ai temi musicali composti dal Maestro Williams – le parole del sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, e dell’assessore al marketing, Rino Mangini - Siamo certi che non si tratterà di un semplice concerto ma di un’esperienza indimenticabile per quanti parteciperanno, che verranno catapultati nella dimensione magica di ‘Guerre Stellari’ e avranno modo di rivivere le scene epocali della saga”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica ‘Nino Rota’ di Monopoli

A esibirsi saranno l’Orchestra di fiati, gli studenti del corso di Direzione d’Orchestra di fiati, docente Vito Clemente, e gli studenti della classe di Strumentazione per Orchestra di Fiati, docente Vincenzo Anselmi. I violinisti solisti sono Ludovica Fanelli, Myriam Capuano e Bianca Andreea Danca.

Il costo del biglietto è di 5 euro. Info: 0803742636. In allegato programma di sala.