Doppio appuntamento con l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari

Mercoledì 19 febbraio, alle 21 nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Kolbe, 3) l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Silvia Casarin Rizzolo.

Info biglietti: intero € 10,00 e ridotto € 5,00.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Ratto del serraglio, Ouverture e Sinfonia Haffner di Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n. 1 in do minore op. 11 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Il concerto sarà replicato giovedì 20 febbraio, alle 20, nel Museo dei ragazzi di Noci. L’ingresso è libero.