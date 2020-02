“Il gatto con gli stivali”, domani alle 18 al Traetta

Nuovo appuntamento con "La scena dei ragazzi", rassegna teatrale dedicata a tutta la famiglia. Domenica 1° marzo infatti, presso il Teatro Traetta di Bitonto, andrà in scena "Il gatto con gli stivali", tratto da Perrault.

Drammaturgia e regia sono a cura di Mario Pierrotti e Michele D'Errico. Lo spettacolo dura 55 minuti e l'età consigliata va dai 5 anni in su.

Prime tracce di questa fiaba risalgono al 1550 ad opera di Giovanni Francesco Straparola (non vi è però certezza se la storia nasce per sua invenzione o da trascrizione di narrazioni popolari). Altro noto autore che riporta la storia in una raccolta di fiabe popolari è Giambattista Basile che ambienta le vicende nella città di Napoli (nella fiaba i fratelli ereditieri sono due e il gatto in realtà è una gatta). Infine la versione dei fratelli Grimm e di Charles Perrault dove il gatto diventa un maschio e indossa gli stivali. E’ da quest’ultimo autore che siamo partiti per allestire il nostro spettacolo: la trama viene rivista ed adattata in un allestimento scenico volutamente scarno per coinvolgere il pubblico soprattutto sul piano della fantasia e della creatività. Nostro obiettivo è raccontare la storia attraverso il lavoro dell’attore e l’utilizzo di pochi oggetti che sottolineano e caratterizzano personaggi e situazioni. Una sorta di “lezione teatrale” su come allestire uno spettacolo basandosi innanzitutto sulle capacità degli intrepreti in scena, utilizzando creatività e fantasia (elementi fondamentali nel percorso di crescita del bambino). Un lavoro al “contrario” , di sottrazione dallo spazio scenico di pannelli dipinti (che rappresentano ambienti interni ed esterni) abiti, trucco e l’uso solo di oggetti “simbolo” in modo che ogni bambino possa costruirsi la “propria” storia, immaginare la “propria” scenografia, dipingere i personaggi secondo il proprio modo di percepire e vivere l’esperienza spettacolare.



La storia vede tre fratelli trovarsi in eredità dal padre uno un mulino, l’altro un asino, l’ultimo un gatto. La decisione del padre lascia il terzo figlio deluso e nello sconforto; eppure quel gatto che ad un certo punto comincerà a parlare e chiederà in dono al suo giovane padrone un paio di stivali, sarà l’essenza del cambiamento di vita del ragazzo che non solo si ritroverà ricco di possedimenti e di un castello ma arriverà a sposare la figlia del Re. Attraverso il gatto con gli stivali poniamo l’attenzione su quanto sia importante non giudicare a primo impatto ciò che accade nella vita, le cose e le persone che ci capita di incontrare sulla nostra strada, sottolineare che tutto può succedere, che dietro situazioni o persone spesso da noi ritenute insignificanti possa nascondersi un’opportunità, la possibilità di vivere una vita serena, ricca di sorprese e soddisfazioni.



Info e acquisto biglietti presso il Botteghino del Teatro Traetta (Largo Teatro - tel. 0803742636 - dal martedì al venerdì ore 18.00/20.00 e a partire da due ore prima dello spettacolo).