“L’importanza di essere onesto, spettacolo a puntate online della Compagnia Fatti d’Arte

In questo momento di difficoltà e instabilità la compagnia teatrale Fatti d’Arte in collaborazione con la Cooperativa Ulixes, le Officine Culturali di Bitonto, all’interno del progetto Polibris – Digital Library, ha pensato di utilizzare una piattaforma di videochiamate per ‘mettere in scena' un testo teatrale.

Il testo scelto è uno dei più noti di Oscar Wilde ‘L’importanza di essere Onesto’ meglio noto come ‘L’importanza di chiamarsi Ernesto’. L’autore inglese nello scritto ironizza sull'esagerata cura data all’apparenza in una società, come quella vittoriana, che in alcuni lucidi momenti non sembra così distante da quella attuale.

In questo periodo di incertezza avvicinarsi al testo di Wilde fornisce un invito ad essere più ‘onesti’, una riflessione che si alimenta di un paradosso, il suo medium: la sperimentazione teatrale sede per eccellenza in cui regna la manomissione della realtà, il teatro, luogo in cui regna la ‘falsità’ della messa in scena esattamente come spesso accade nel palcoscenico della quotidianità.

La scelta di utilizzare il web, la connessione internet cara invenzione del XX secolo, la cui stabilità per antonomasia è incerta, è un’azione necessaria, dato il momento di isolamento forzato, ma anche uno specchio della realtà di questi giorni; un mezzo per raccontare un momento ‘instabile’ come quello che stiamo tutti affrontando.

Si tratta di una sfida per attori e pubblico, un gioco che ci riporta al teatro e alla sua vocazione originaria strettamente legata al valore civile della cultura che raggiunge il pubblico in forma assolutamente trasversale ed eterogenea, utilizzando in questo caso i social media, una idea e una missione che è alla base dell’intera attività svolta da più di dieci anni dalla Compagnia Fatti d’Arte già attiva con il festival www.shakespeare e le incursioni sui treni ‘Ci scusiamo per il ritardo’; un lavoro che ha come perno un teatro che incontra, cerca il suo pubblico anche immaginando ‘luoghi altri’ da quelli istituzionali.

Scelte che rispecchiano le parole di Amleto: il teatro «il cui fine, agli inizi come ora, è stato sempre ed è di porgere, uno specchio alla natura; di mostrare alla virtù il suo volto, al vizio la sua immagine, e all’epoca stessa, alla sostanza del tempo, la loro forma e impronta.» (Amleto III, 2)

L’importanza di essere Onesto è trasmesso in puntate sui canali social della Compagnia Fatti D’Arte (Facebook e Instagram)

ogni martedì e sabato a partire dal 24 marzo.

Link da cui è possibile scaricare le prime due puntate andate in onda martedì 24 e sabato 28 marzo: https://we.tl/t-GsdMK7DXbv