'Heroes' di David Bowie diviene la dedica di tre musicisti pugliesi agli eroi di questa epoca

Che un giorno anche la guerra si sarebbe inchinata al suono di una chitarra lo aveva detto Jim Morrison. Oggi, in un’epoca in cui a combattere in prima linea non sono soldati, ma medici e infermieri, impegnati nella lotta contro il Covid-19, il mondo della musica si fa sentire. Lo dimostrano idee come quella del cantautore e chitarrista pugliese Matteo Palermo e dei suoi compagni d’avventura, Domenico Colangelo (basso) e Adriano De Filippis (batteria). Un’idea nata dal desiderio di tornare a suonare ‘insieme’, pur restando a casa, ognuno nella propria. Riarrangiare un brano storico capace di trasmettere un messaggio forte e di supporto agli ‘eroi’ di questo tempo. E’ stato l’obiettivo che ha portato i tre musicisti a realizzare il video, in uscita oggi su youtube, di un’esibizione che li vede suonare in trio ‘a distanza’.

L’intramontabile “Heroes” di David Bowie, è la canzone scelta da Palermo e la sua band, proposta dal batterista de Filippis e subito accettata con entusiasmo da chitarrista e bassista. <<Dobbiamo veramente tanto a queste persone instancabili e fantastiche che sono in prima linea sul fronte per combattere questo nemico invisibile. Vogliamo trasmettere tutta la nostra gratitudine e non smettere mai di dir loro che sono degli ‘heroes’>>, ha dichiarato Colangelo.

Un testo emblematico in cui il celebre verso <<we can be heroes>> risuona tanto attuale se la dedica è rivolta all’eroico personale ospedaliero. Così, dopo un primo confronto in videoconferenza sull’idea di arrangiamento da proporre, ognuno dei tre musicisti ha iniziato a lavorare sul proprio strumento. <<La musica non ha confini e anche se costretti a stare a casa non ci sono ostacoli per suonare qualcosa insieme>>, afferma Matteo proseguendo <<in questo frangente storico ognuno di noi può dare il suo pezzo di contributo alla risoluzione della causa. Tutti oggi abbiamo la possibilità di essere dei piccoli eroi. Ancor di più i medici, gli infermieri, i lavoratori, le amministrazioni in prima linea. Il rock'n roll è nato per dare energia e speranza, noi musicisti non possiamo far altro che dare il nostro contributo a questa sfida>>.

Parole intrise di quella grinta che, anche in una situazione coì complessa, ha portato il cantautore pugliese a preparare una traccia guida con la chitarra acustica per poi passarla si suoi compagni. Ha fornito loro le indicazioni sulla struttura da seguire pur lasciandoli liberi di esprimersi attraverso il proprio strumento. E così, definite le varie parti musicali, è nato il pezzo e il video che li vede suonare insieme ‘a distanza’. <<In questo

periodo, che non è dei migliori, è purtroppo tutto fermo ma c'è qualcuno che per il bene del paese non può e non deve fermarsi>> spiega Adriano de Filippis, << da qui ho pensato al brano Heroes di Bowie per fare un regalo a chi, nonostante tutto, dedica agli altri gran parte della sua giornata.Non è stato difficile mettere insieme gli strumenti e le idee per creare una vera e propria dedica a questi eroi dei nostri giorni>>. E’ bastato riprendersi, ognuno nella propria stanza della musica, per poi montare un video in grado di far dimenticare ogni distanza. Un messaggio forte e diretto rivolto a chi combatte in prima linea ma anche a chi con piccole azioni responsabili lo fa da casa.





VIDEO “HEROS”:

https://www.youtube.com/watch?v=YX0mbeiRvpE&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/1544120469/posts/10222492585373773/?d=n