L'arrangiamento di "Bella Ciao", visualizzabile al seguente link di YouTube, è un noto canto popolare della tradizione italiana, divenuto simbolo della Liberazione. L'arrangiamento è nato durante una sola notte travagliata. Carrara racconta di aver avuto difficoltà ad addormentarsi poiché la melodia del canto continuava a risuonare nella sua mente. "A quel punto non riuscivo più a trattenermi, dovevo correre al pianoforte. Non sopportavo il ricordo della scorsa Estate, quando turisti stranieri ubriachi, evidentemente ignari del suo reale significato, ballavano una versione dance del pezzo”. Contrariamente a quanto possa sembrare prima facie, il video è stato prodotto nel salotto di casa, in pieno adempimento all’obbligo "lockdown". Senza il supporto di alcuno specialista, tutta la famiglia ha partecipato alla realizzazione: una bellissima occasione che, forse, altra circostanza non avrebbe consentito. Carrara racconta che qualche giorno prima alcuni suoi fan, seguendo dall'altra parte del globo una sua diretta su YouTube, gli richiedevano proprio l'esecuzione di "Bella Ciao". Sarà forse che il recente successo del brano sia ascrivibile a una nuova battaglia che, per la prima volta nella storia, accomuna tutto il mondo contro un unico e solo "invasore"?





Biografia

Costantino Carrara è un pianista e compositore italiano, divenuto famoso per i suoi popolari arrangiamenti caricati sul suo canale YouTube, che ad oggi conta più di 750 mila iscritti e 150 milioni di visualizzazioni. Costantino Carrara è nato a Bitonto nel 1997 e fin dall'inizio è sempre stato affascinato dalla musica, ma non avendo musicisti in famiglia e strumenti musicali a casa, non ha mai avuto la possibilità di approfondire questo aspetto durante l'infanzia. A 11 anni la sua famiglia gli regala per Natale una piccola tastiera, che ha permesso a Costantino di muovere da solo i primi passi nell’avveniente mondo della musica. Un anno dopo, durante i primi giorni di scuola media, l'insegnante di musica si stupì di quanto Costantino fosse attratto dall’arte, e pertanto gli suggerì di iniziare a seguire lezioni private di pianoforte. All'età di 12 anni quindi, Costantino inizia a prendere lezioni di pianoforte e contemporaneamente apre il suo canale YouTube, su cui inizia a caricare le prime esibizioni. Frequenta il Liceo Classico "Carmine Sylos" a Bitonto, dove si iscrive ai musical annuali, occupandosi della direzione musicale di alcuni spettacoli tratti dai grandi classici della letteratura italiana e straniera, che gli permettono di migliorare le sue capacità di arrangiamento anno dopo anno. Nel 2016 Costantino ha concluso con successo una campagna di crowdfunding per il suo progetto WildPianos, che si propone di portare il pianoforte e la sua musica nella natura. Nello stesso anno, il brand musicale Yamaha ha aderito al progetto diventandone partner principale. Dopo diversi anni di produzione, si contano oggi numerosi video girati in giro per l'Italia e nel mondo, fra cui in particolare due registrati nel 2019 nella fredda natura dell'Islanda, “Game of Thrones Piano Medley” e “Stairway to Heaven” che hanno raccolto diversi milioni di visualizzazioni. Costantino è stato menzionato da Chris Martin, frontman dei Coldplay, più volte sulle pagine social della band. È stato elogiato nel 2016 per il suo arrangiamento per pianoforte di "Adventure of a Lifetime", una celebre canzone della band inglese, ricevendo un invito ufficiale ad un loro concerto, e nel 2019 un altro suo arrangiamento è finito sul canale della band inglese. Nel 2017 Costantino ha aderito al progetto di beneficenza ChannelAid con altri grandi artisti e negli anni a venire ha suonato alla Elbphilharmonie di Amburgo come supporting-act di Rita Ora e Bastille. Con lo stesso progetto ha partecipato alla registrazione di "We Are The World" by YouTube Artists ai Capitol Records Studios di Los Angeles assieme a 30 artisti provenienti da tutto il mondo, raccogliendo migliaia di euro destinati alla beneficienza, con il supporto imprescindibile di Quincy Jones. Nel 2019, dopo numerosi concerti in Italia, Costantino Carrara ha completato una tournée di ben 7 date in Cina, riscuotendo e consacrando il proprio successo sia in Italia, che all’estero. Attualmente studia Pianoforte Jazz presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, e non ha mai smesso di caricare nuovi arrangiamenti sul suo canale YouTube.