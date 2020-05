Da oggi via al Bitonto Blues Festival 'Pandemusic': il meglio del blues in live streaming

Parte oggi l’edizione online 2020 del Bitonto Blues Festival “Pandemusic”, iniziativa promossa dall’associazione culturale Blu & Soci e dal direttore artistico della rassegna, Beppe Granieri.

“Pandemusic” è un format web tv, una trasmissione musicale in streaming che si sviluppa nell’arco di cinque puntate, in onda ogni venerdì, e che coinvolge circa cinquanta tra artisti e band che hanno fatto parte delle line up ufficiali del Bitonto Blues Festival. Artisti italiani, francesi, statunitensi, argentini che suoneranno in streaming, riuniti sotto il motto #staywithus.

La puntata di venerdì vedrà la partecipazione di Matteo Sansonetto, già padrino dell’edizione 2018, del chitarrista franco-irlandese Carl Wyatt, di Gabriele Dodero e Sebastiano Lillo, nonché delle band The Blues Queen, Bluestouch e del duo calabrese Duo Canale.

La trasmissione, condotta da Pierluigi Morisco, sarà arricchita dalle ospitate di Lorenz Ladro, direttore artistico del Blues Made in Italy, e di Raffaello Tullo, autore, musicista e frontman della Rimbamband.

Sarà possibile seguire la prima serata del Bitonto Blues Festival “Pandemusic” a partire dalle 18:30, in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del festival. La diretta sarà visibile su tutti i supporti digitali, dagli smartphone alle Smart TV.

Alle cinque serate, Blu & Soci ha deciso di unire una raccolta fondi per la struttura ospedaliera pugliese “Policlinico di Bari”, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e respiratori, utili ai medici del reparto di terapia intensiva. Sarà possibile effettuare una donazione attraverso le seguenti coordinate bancarie:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

IBAN: IT10D0526279748T20990000520

Inoltre, l’organizzazione della rassegna donerà 1€ per ogni condivisione sui social delle dirette di “Pandemusic” dalla pagina del BBF.