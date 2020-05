Bitonto Blues Festival “Pandemusic”: oggi la seconda puntata con Linda Valori e Carlo Massarini

Si ricomincia: oggi 8 maggio torna l’appuntamento con l’edizione online 2020 del Bitonto Blues Festival “Pandemusic”, iniziativa promossa dall’associazione culturale Blu & Soci e dal direttore artistico della rassegna, Beppe Granieri.

“Pandemusic” è un format web tv, una trasmissione musicale in streaming che si svilupperà nell’arco di cinque puntate, in onda ogni venerdì, e che coinvolgerà oltre cinquanta tra artisti e band che hanno fatto parte delle line up ufficiali del Bitonto Blues Festival. Artisti italiani, francesi, statunitensi, argentini che suoneranno in streaming, riuniti sotto il motto #staywithus.

La puntata di oggi vedrà la partecipazione straordinaria di Linda Valori, una delle voci più importanti del blues europeo, di Daniel “Mudcat” Dudeck, leader dell’omonima band statunitense, ospitata dal BBF nel 2014, dei Walking Trees e di Francesco Piu, Pasquale Aprile, Mino Lionetti e Patrick Moschen.

I collegamenti con gli artisti, coordinati da Pierluigi Morizio, saranno accompagnati dagli interventi di Luca Romani, presidente dell’Italian Blues Union, e di Carlo Massarini, storico giornalista e conduttore televisivo.

Sarà possibile seguire la prima serata del Bitonto Blues Festival “Pandemusic” a partire dalle ore 18:30 sulle pagine Facebook e YouTube del festival e sui canali social di Radio 00. La diretta sarà visibile su tutti i supporti digitali, dagli smartphone alle Smart TV.

Alle cinque serate, Blu & Soci ha deciso di unire una raccolta fondi per la struttura ospedaliera pugliese “Policlinico di Bari”, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e respiratori, utili ai medici del reparto di terapia intensiva. Sarà possibile effettuare una donazione attraverso le seguenti coordinate bancarie:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

IBAN: IT10D0526279748T20990000520

Inoltre, l’organizzazione della rassegna donerà una somma calcolata sulla media delle condivisioni sui social delle dirette di “Pandemusic” dalla pagina del BBF.

“Bitonto Blues Festival 2020 - Pandemusic Edition” è un progetto dell’associazione Blu & Soci in partnership con Da Bitonto, Comma 3 Web Agency, Radio 00, Radio Selene, Love FM, Radio Ritmo 80 e il portale web italoamericano lideamagazine.com (NY) e la Jack Di Giorgio’s Radio Production (FL).