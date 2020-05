Mike Sponza e Ronnie Hicks per Bitonto Blues Festival “Pandemusic”

Venerdì 15 maggio ritorna l’edizione online 2020 del Bitonto Blues Festival “Pandemusic”, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Blu & Soci e dal direttore artistico della rassegna, Beppe Granieri, arrivata alla terza puntata.

“Pandemusic” è un format web tv, una trasmissione musicale in streaming che si svilupperà nell’arco di cinque puntate, in onda ogni venerdì, e che coinvolgerà oltre cinquanta tra artisti e band che hanno fatto parte delle line up ufficiali del Bitonto Blues Festival. Artisti italiani e stranieri in collegamento streaming, riuniti sotto il motto #staywithus.

Tra i grandi ospiti di venerdì Ronnie Hicks, tastierista e frontman statunitense, e il chitarrista Mike Sponza, seguiti da Michele Biondi e le band Blue Cat Blues, Three Steps, Betta Blues Society e Limido Bros.

I collegamenti con gli artisti, coordinati da Pierluigi Morizio, saranno arricchiti dagli interventi di Rosario Claps e Donato Corbo, organizzatori del raduno nazionale “South Italy Blues Connection” di Matera, e dell’attore Mimmo Mancini, artista poliedrico, protagonista di numerose produzioni teatrali, cinematografiche e televisive di successo.

La terza serata del Bitonto Blues Festival “Pandemusic” partirà alle ore 21:00 (il nuovo orario varrà anche per le prossime puntate) e sarà disponibile in diretta sulle pagine Facebook e YouTube del festival e sui canali social di Radio 00. La diretta sarà visibile su tutti i supporti digitali, dagli smartphone alle Smart TV.

Nell’ambito di “Pandemusic”, Blu & Soci ha deciso di attivare una raccolta fondi per la struttura ospedaliera pugliese “Policlinico di Bari”, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e respiratori, utili ai medici del reparto di terapia intensiva. Sarà possibile effettuare una donazione attraverso le seguenti coordinate bancarie:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

IBAN: IT10D0526279748T20990000520

Inoltre, l’organizzazione della rassegna donerà una somma calcolata sulla media delle condivisioni sui social delle dirette di “Pandemusic” dalla pagina del BBF.

“Bitonto Blues Festival 2020 - Pandemusic Edition” è un progetto dell’associazione Blu & Soci in partnership con Da Bitonto, Comma 3 Web Agency, Radio 00, Radio Selene, Love FM, Radio Ritmo 80 e il portale web italoamericano lideamagazine.com (NY) e la Jack Di Giorgio’s Radio Production (FL).