Questa sera sulla pagina Fb di Molfettalive la musica di Ligabue con i bitontini SpS

Questa sera sulla pagina Facebook di Molfettalive trasmetteremo il concerto dei "Sopravvissuti e Sopravviventi", storica cover band di Luciano Ligabue nata ben diciassette anni fa.

"La mia passione per Ligabue è di lunghissima data - ci racconta il cantante Francesco Pasculli - Avevo sedici anni quando fu avviato questo progetto di cui sono uno dei fondatori. Per noi è sempre un'emozione salire sul palco o scendere in piazza per dare voce a una vera e propria passione".

Il concerto che andrà in onda alle ore 21 sulla nostra pagina si è tenuto lo scorso agosto in occasione della 19^ edizione di Birra fra i Trulli ad Alberobello. Questo è stato il punto di partenza di una nuova fase della band, intitolata "Ligabue Experience". "Si tratta di un vero e proprio livello successivo per l'intero gruppo che ambisce a presentarsi con ancora più forza al pubblico italiano" prosegue Pasculli, che racconta come il tour si sia poi concluso con un concerto proprio a Molfetta.

Noi, siamo pronti ad alzare il volume e rivivere insieme le emozioni che solo "certe notti" sono capaci di trasmettere.