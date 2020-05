'Ninnabel', brano di Vito Vittorio Desantis verrà trasmesso sugli schermi di aeroporti, metro e bus

Un nuovo non trascurabile traguardo si profila per il compositore pugliese Vito Vittorio Desantis. Il suo brano Ninnabel composto in occasione del primo compleanno di sua figlia, andrà in onda dal 18 al 24 maggio 2020 sul circuito “Telesia Tv”, presente in tutto il territorio nazionale con 5.000 schermi istallati presso Aeroporti, Metropolitane e Bus.

Gli schermi istallati precisamente presso gli Aeroporti di Bologna, Brescia, Catania, Genova, Trapani, Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Napoli, Palermo, Verona, Reggio Calabria, Torino e Roma Fiumicino, presso le Metropolitane di Roma, Milano, Brescia, Genova e oltre che nei bus dei principali capoluoghi di Regione italiani divulgheranno un “Live Short” di circa 50 secondi del brano, eseguito in acustico alla tastiera dallo stesso musicista bitontino e al clarinetto da sua moglie Anna Verriello, avvocato, con cui condivide la passione per la musica da oltre un decennio.

Non è il primo riconoscimento che il maestro Desantis ottiene in ambito compositivo: alcuni dei suoi brani sono stati scelti come sigle di Spettacoli Teatrali e Televisivi, come jingle per spot pubblicitari e come brani per due edizioni del Golden Circus Festival di Liana Orfei. Alcune delle sue marce sono oggi largamente eseguite da diverse bande ed orchestre di fiati di tutto il Sud Italia.

Ninnabel affidato alla suadente voce di Rosalba Caldarola, editato dalla Magilla Spettacoli è disponibile in tutti i digital store sotto l’etichetta Sorridi Music.

Le particolarità espressive e la ricercatezza dell’arrangiamento, nonostante la semplicità del brano, che rimanda vagamente alle sonorità delle colonne sonore orchestrali delle prime produzioni della Dinsney, ha spinto la Direzione della Telesia Tv a scegliere il suo videoclip per inserirlo in rotazione con i brani di altri 5 artisti italiani selezionati per “MetroMusic”.

La poesia che scaturisce dall'intreccio armonioso di queste note ha generato un regalo musicale di cui rimarrà traccia eterna. Il miglior modo per esprimere l'importanza dell'amore verso un figlio, indelebile ed infinito!

Il riconoscimento acquista particolare valore se contestualizzato in questa sospensione dell’attività artistica dovuta al Covid19 che, nonostante l’emergenza in atto, non è mai riuscita a fermare completamente la musica.