Continua il Bitonto Blues Festival “Pandemusic” con Gabriel Delta, Gennaro Porcelli e Dr. Feelgood

Oggi ritorna l’edizione online 2020 del Bitonto Blues Festival “Pandemusic”, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Blu & Soci e dal direttore artistico della rassegna, Beppe Granieri, arrivata alla terza puntata.

“Pandemusic” è un format web tv, una trasmissione musicale in streaming che si svilupperà nell’arco di cinque puntate, in onda ogni venerdì, e che coinvolgerà oltre cinquanta tra artisti e band che hanno fatto parte delle line up ufficiali del Bitonto Blues Festival. Artisti italiani e stranieri in collegamento streaming, riuniti sotto il motto #staywithus.

Tra i grandi ospiti di venerdì Gabriel Delta, chitarrista argentino, Gennaro Porcelli, Mauro Magrini e le band Fabrizio Martin’s Gumbo, Crash Boom Bang, The Fog Eaters e Harlem Blues Band.

I collegamenti con gli artisti, coordinati e presentati da Pierluigi Morizio, saranno arricchiti dall’intervento straordinario di Maurizio Faulisi, Dr. Feelgood, celebre speaker radiofonico di Virgin Radio.

La quarta serata del Bitonto Blues Festival “Pandemusic” partirà alle ore 21:00 e sarà disponibile in diretta sulle pagine Facebook e YouTube del festival e sui canali social di Radio 00. La diretta sarà visibile su tutti i supporti digitali, dagli smartphone alle Smart TV.

Nell’ambito di “Pandemusic”, Blu & Soci ha deciso di attivare una raccolta fondi per la struttura ospedaliera pugliese “Policlinico di Bari”. Sarà possibile effettuare una donazione attraverso le seguenti coordinate bancarie:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

IBAN: IT10D0526279748T20990000520

Inoltre, l’organizzazione della rassegna donerà una somma calcolata sulla media delle condivisioni sui social delle dirette di “Pandemusic” dalla pagina del BBF.

“Bitonto Blues Festival 2020 - Pandemusic Edition” è un progetto dell’associazione Blu & Soci in partnership con Da Bitonto, Comma 3 Web Agency, Radio 00, Radio Selene, Love FM, Radio Ritmo 80 e il portale web italoamericano lideamagazine.com (NY) e la Jack Di Giorgio’s Radio Production (FL).