'Bar Giuseppe', il film girato a Bitonto disponibile su RaiPlay dal 28 maggio

Da giovedì 28 maggio sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay il film “Bar Giuseppe”, con la regia di Giulio Base, girato quasi interamente a Bitonto.

Giuseppe è un uomo di poche parole: nei suoi silenzi c'è molto da decifrare, per lui contano più le mani che la bocca, più il lavoro che le parole. Giuseppe ha coraggio: corre il rischio del pettegolezzo e accoglie in sposa una profuga in esilio. Giuseppe è un lavoratore, che accetta di essere contro un paesino dal pensare comune. Il mondo talvolta è pessimo. Ma c'è anche gente buona. Giuseppe è uno dei rappresentanti di questa gente.

L’annuncio è stato dal sindaco Michele Abbaticchio sui suoi canali social. “Il film ‘Bar Giuseppe, con il grande Ivano Marescotti, narra la storia dell'amore universale e traccia anche una visione – scrive il primo cittadino –, quella del nostro lungolama come un ritorno alle origini di questa meravigliosa terra. Nel corso del film, in una scena memorabile, riconoscerete la musica del nostro Tommaso Traetta”.

Fanno parte del cast anche Virginia Diop, Nicola Nocella, Selene Caramazza, Michele Morrone e Vito Mancini.