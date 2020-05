BBF chiude la “Pandemusic Edition” con i Blue Stuff, Luca Giordano e “Il BLUES Magazine”

Venerdì 29 maggio si conclude l’edizione online 2020 del Bitonto Blues Festival “Pandemusic Edition”, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Blu & Soci e dal direttore artistico della rassegna, Beppe Granieri, arrivata alla quinta puntata.

Dopo aver annunciato la sospensione dell’edizione 2020 a causa dell’emergenza Covid-19, l’organizzazione ha lanciato “Pandemusic” un format web tv di informazione e promozione musicale in streaming sviluppata nell’arco di cinque puntate, in onda ogni venerdì, che ha coinvolto trentacinque tra artisti e band che hanno fatto parte delle line up ufficiali del Bitonto Blues Festival.

Artisti italiani e stranieri, bloccati in un mondo costretto al “distanziamento sociale”, riuniti sotto il motto “#staywithus, perché la musica unisce, non divide!”.

Tra i grandi ospiti di venerdì ci sono Blue Stuff, mitica blues band campana capitanata dallo storico leader Mario Insenga ed ancora Luca Giordano, Adriano Degli Esposti, Katy Lady Blues, Rough Max e le band Fabi’s Blues Band e Fabio Marza Band.

I collegamenti con gli artisti, coordinati e presentati da Pierluigi Morizio, saranno arricchiti dall’intervento di Davide Grandi, presidente de Il BLUES Magazine di Milano, l’unica rivista italiana interamente dedicata alla “musica del diavolo”. Grandi è l’ultimo di una lunga lista di special guest del salotto online BBF, che nel corso di maggio ha avuto l’onore di ospitare, tra gli altri, anche Carlo Massarini e Maurizio “Dr. Feelgood” Faulisi di Virgin Radio.

L’ultima serata del Bitonto Blues Festival “Pandemusic” partirà alle 21 e sarà disponibile in diretta sulle pagine Facebook e YouTube del festival. La diretta sarà visibile su tutti i supporti digitali, dagli smartphone alle Smart TV.

Nell’ambito di “Pandemusic”, Blu & Soci ha attivato una raccolta fondi per la struttura ospedaliera pugliese “Policlinico di Bari”. Pertanto, anche venerdì, sarà possibile effettuare una donazione attraverso le seguenti coordinate bancarie:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

IBAN: IT10D0526279748T20990000520

L’organizzazione della rassegna donerà una somma calcolata sulla media delle condivisioni sui social delle dirette di “Pandemusic” dalla pagina del BBF.