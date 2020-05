“L’Italia che canta”: Cucinotta testimonial del concerto virtuale dell'Orchestra Metropolitana

Si chiama “L’Italia che Canta” il progetto dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari che, in attesa di tornare ad esibirsi dal vivo, in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ha organizzato un ciclo di concerti “virtuali” per essere più vicina al suo pubblico, attraverso il linguaggio universale della musica.

Dopo il successo sul web del concerto del 10 maggio scorso, diretto dal maestro Vito Clemente, che ha condotto “a distanza” i musicisti nell’esecuzione della Sinfonia n. 40 di Mozart, a partire da oggi, sulla pagina facebook della Città metropolitana, è possibile assistere ad una nuova performance on line dei professori dell’Orchestra metropolitana. Un filmato musicale che si avvale della presentazione di una testimonial d’eccezione: l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

“Dopo la prima esperienza di musica a distanza, accolta con entusiasmo, continua il progetto dell'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari rivolto agli operatori sanitari – afferma Francesca Pietroforte, consigliere delegato ai Beni culturali -. Non potendo ancora incontrare il pubblico dal vivo, nelle piazze, nei teatri, nelle chiese, i professori d'orchestra mantengono un contatto, seppur da lontano, con chi ama la musica. Si allarga questa volta la collaborazione a preziosi talenti pugliesi che ci offrono la loro maestria aderendo con affetto a questo progetto, con l'obiettivo di unirci di fronte alla difficile emergenza sanitaria che stiamo ancora affrontando”.

Nel videoclip l’Orchestra esegue due popolari canzoni del passato: “Parlami d’amore Mariù” (di Neri - Bixio) e “Mamma” (di Bixio-Cherubini), che il direttore d’orchestra, Angelo Nigro, ha arrangiato per quattro eccellenze della vocalità pugliese, i tenori Lorenzo De Caro, Dario Di Vietri, Leonardo Gramegna e Francesco Zingariello e per il sassofono soprano di Roberto Ottaviano.

È il secondo omaggio che l’Orchestra sinfonica metropolitana, in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, presieduta da Filippo Anelli, ha voluto dedicare, in particolare, a tutti i medici e gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19, agli ammalati e a tutti coloro che hanno perso i propri cari a causa della pandemia.

Il video è pubblicato sulla pagina facebook della Città Metropolitana di Bari.

