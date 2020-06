“A Glass For Art”, il 20 e 21 giugno a Bitonto

Asteria Space riparte in grande stile festeggiando il suo primo compleanno che ricorre il 21 giugno. La realtà pugliese, fondata dalla giornalista Alessandra Savino lo scorso anno, grazie alla vincita del bando PIN della Regione Puglia, nel prossimo fine settimana spegnerà le sue prime candeline segnando una ripartenza nel mondo dell’arte. “A Glass For Art – Asteria Space 1st Anniversary” il titolo dell’evento organizzato nelle serate del 20 e 21 giugno, in partnership con il Comune di Bitonto, per celebrare questo primo anno di successi. Un’iniziativa dal forte carattere simbolico che vedrà convolti numerosi artisti nella due giorni dedicata all’arte in tutte le sue forme.

Palcoscenico delle performance sarà la vetrina di Asteria Space che, affacciandosi sulla storica Piazza Aldo Moro di Bitonto, la illuminerà trasformando i passanti in spettatori. Ogni mezz’ora la vetrina si accenderà per cinque minuti a partire dalle 20.30 fino alle 22.30, sia il 20 che il 21 giugno. Una maratona di interventi artistici che spazieranno dal teatro alla danza, la scrittura e la musica ponendo gli artisti dietro un vetro, uno schermo che simbolicamente li separa dal pubblico. Metafora di una teca di cristallo, campana di vetro all’interno della quale il lockdown li ha chiusi per oltre due mesi.

Così musicisti, cantautori, scrittori, attori, registi e danzatori tornano in punta di piedi sotto i riflettori, non quelli di un palco vero e proprio ma di una vetrina, emblema della visibilità di cui sono stati privati per tutto questo tempo. Non incontreranno fisicamente il loro pubblico ma potranno esibirsi dal vivo davanti i loro occhi seppur dietro un vetro, un vetro per l’arte. Di qui il titolo dell’evento: “A Glass for Art”. Asteria Space ha voluto festeggiare questo primo anno dalla sua inaugurazione coinvolgendo tutti gli artisti che ad oggi sono entrati a far parte del progetto PIN nato con lo scopo di promuovere i talenti pugliesi.

Bilancio positivo per questo primo anno di vita dell’agenzia d’arte che porta il nome dell’antica divinità greca delle stelle, Asteria. Diversi grandi eventi internazionali a cui ha preso parte esportando i talenti pugliesi. Fra le prestigiose kermesse a cui Asteria Space ha partecipato attraverso stand e missioni imprenditoriali il Medimex Music Market 2019, Rigenera SmART City Festival delle Periferie 2019, RomART 2019 – Biennale d’Arte Internazionale di Roma, Lucca Comics & Games 2019.

Dunque, quale modo migliore per festeggiare il proprio compleanno, se non quello di esporre nella vetrina del suo Art Showroom, a Bitonto, in Piazza Moro 25, tutte gli artisti che nel corso

dell’anno Asteria Space ha rappresentato in giro per l’Italia.

Cinque le performance ospitate in vetrina nella serata del 20 giugno che vedranno coinvolti altrettanti artisti: l’attore Gianluigi Belsito, il cantautore Matteo Palermo, la danzatrice Carmen De Sandi, l’attore Michele Cuonzo e la pianista Annamaria Giannelli.

Ancora spazio all’espressione della danza, la musica, la scrittura ed il teatro il 21 giugno con Alessandra Gaeta (danzatrice), Pier Dragone (cantautore), Enrico Caruso (scrittore) e Annamaria Di Pinto (attrice).

Se le arti performative illumineranno la vetrina di Asteria Space, le arti visive daranno colore all’arco adiacente ad essa. Uno spazio semiaperto, anch’esso affacciato sulla centrale piazza bitontina, le cui pareti saranno arricchite da un’esposizione di opere d’arte realizzare durante il lockdown da Michele Agostinelli e Nick Giu. A dialogare saranno i quadri materici, firmati dall’uno, ed una serie in stile Pop Art frutto della creatività dell’altro. Una vetrina ed un arco, situati l’una accanto all’altro, offriranno, quindi, un ‘buffet’ d’arte a cielo aperto adatto a soddisfare ogni palato per celebrare il primo compleanno di Asteria Space.

Info evento: info@asteriaspace.it

PROGRAMMA

“A Glass For Art”

Asteria Space 1st Anniversary

20 GIUGNO

“Canto d'Ulisse” in omaggio a Dante che merita il suo anno di celebrazioni e al bisogno di cultura ("Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza")

“Matteo Palermo Unplugged” - Esibizione live di chitarra acustica e voce (inediti tratti dal disco “A Coffee with Mietzsche”)

“Obiezione di coscienza” Contrapposizioni concettuali e stati d'animo nelle fasi di blocco e sblocco dell'azione artistica – performance di danza di Carmen De Sandi su musica di Giuseppe

Pascucci e Damiano Porcelli

“Anno 1 d.C. (Dopo Coronavirus)” – Monologo di e con Michele Cuonzo

Registrazione di un’esecuzione al piano di "Fantasie-Impromptu op. 66” di F. Chopin ad opera di Annamaria Giannelli (segue intervento della pianista in vetrina)

21 GIUGNO

Performance di denuncia sulla condizione dei danzatori sulle note di “Alghero” di Giuni Russo

“Mi rifletto in vetrina” - breve riflessione sulla parola, il pensiero e le nuove e vecchie tecnologie, con sprazzi di impressioni libere

“Inferno” – 1° canto, interpretato dalla voce di Annamaria Di Pinto tratto dalla performance della compagnia Il Cielo di Carta con paesaggio sonoro di Attanasio Finiguerra

“Canzoni per la strada” – brani inediti di Pier Dragone (live di chitarra e voce)