'Allegro ma non troppo', orchestra Città metropolitana di Bari incontra il Traetta Opera Festival

L’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari (ICO) incontra ilTraetta Opera Festival di Bitonto in un evento dal titolo ‘Allegro ma non troppo’ che rappresenta anche il ritorno allo spettacolo dal vivo dopo le restrizioni per la pandemia.

Come da consuetudine per il ciclo di eventi, il direttore artistico e musicale del TOF, il M° Vito Clemente, dirigerà i talenti dell’Orchestra Metropolitana. Ad essere eseguite, le musiche del compositore bitontino che dà il nome alla kermesse giunta alla sedicesima edizione, ma anche quelle di altri compositori del passato e del presente: da La Rotella, bitontino come Traetta che commemorò con la sua arte il predecessore, al Maestro Morricone, passando perAguiar, Furleo, Semeraro e Anselmi.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale di Bitonto che supporta il TOF sin dalla sua prima edizione: “Siamo felici, dopo il disastro degli ultimi mesi che si è ripercosso in maniera evidente sull’arte e sugli spettacoli dal vivo, di tornare a far reincontrare gli artisti e il pubblico”, ha detto l’assessore comunale alla cultura, Rino Mangini, che ha assicurato il rispetto di tutte le misure di prevenzione.

Nella stessa giornata, l’Amministrazione comunale incontrerà la stampa e i cittadini prima dello spettacolo per presentare il programma editoriale e discografico del TOF, realizzato grazie al contributo regionale del cosiddetto ‘bandone triennale’ a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Grazie al supporto delle Istituzioni, infatti, il Traetta Festival di Bitonto, nel corso degli anni, è riuscito non solo a garantire una varietà di spettacoli ed eventi nei teatri e nelle piazze ma ha anche pubblicato diverse opere letterarie e album musicali.

Alla conferenza stampa, assieme al sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio e all’assessore Mangini, sono attesi Loredana Capone, assessore regionale all’industria turistica e culturale, Francesca Pietroforte, consigliera metropolitana con delega alla Cultura e ICO, Aldo Patruno, dirigente regionale dipartimento cultura, turismo, valorizzazione del territorio, Vito Clemente, direttore artistico del festival.

La conferenza stampa avrà luogo alle ore 19 presso la biblioteca comunale di Bitonto. L’evento ‘Allegro ma non troppo’, a seguire e a partire dalle ore 21, avrà luogo presso l’atrio della cattedrale.

Gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Per la partecipazione agli eventi saranno rispettate tutte le disposizioni vigentiantiCovid19. Ai partecipanti si richiede l’uso della mascherina.