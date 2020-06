Il Traetta Opera Festival riparte con l’Orchestra Metropolitana, ieri la conferenza stampa

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 giugno, la conferenza stampa dell'evento "Allegro ma non troppo", nato dalla coesione del Traetta Opera Festival, evento nato nel 2005 con lo scopo di intraprendere un percorso di riscoperta e valorizzazione del musicista bitontino Tommaso Traetta attraverso la promozione di artisti del panorama lirico internazionale e incentivando lo studio dell’ opera del Traetta, e dell'Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari (diretta proprio dal maestro Vito Clemente, storico direttore artistico e musicale del TOF ).

Scopo principale dell'evento è dare un segnale di ripresa dopo la Pandemia, fare dell'arte, dello spettacolo e della cultura lecaratteristiche della Ripartenza.

L'evento si è aperto con la lettura del messaggio di Loredana Capone, assessore all'Industria turistica e culturale della Regione Puglia, colmo di ottimismo per il Traetta Opera Festival, primo concerto post Covid, dedicato inizialmente a Tommaso Traetta e a suo figlio, Filippo Traetta, e diventato poi un'occasione per la musica pugliese e per i giovani artisti.

Non è mancato l'intervento del Sindaco Michele Abbaticchio che vede il Festival non solo come simbolo di una speranzosa ripresa post Pandemia ma anche come manifestazione dell'impegno di rendere la Puglia meta di musica e cultura; non è mancato un ulteriore pensiero al coronavirus, alle cautele della Ripartenza (tutte rispettate durante la conferenza stampa ) e alla Musica come possibile mezzo per rialzarsi, annullare ( o almeno alleviare) i duri mesi della quarantena.

Ed è proprio dalla musica che il Sindaco di Bitonto ha ripensato a "Bar Giuseppe", film di Ivano Marescotti e recentemente girato quasi interamente a Bitonto, dove sono presenti 3 minuti di silenzio dedicati all'ascolto delle note del Traetta, ulteriore gesto d'amore e riconoscimento verso la nostra città, di cui dobbiamo recuperarne e conservarne la Storia, rappresentando un grande segno di svolta e crescita nel percorso culturale di ogni cittadino (in cui la musica gioca un ruolo fondamentale, specialmente nel riguardo dei più giovani, portando l'arte dalle grandi città ai piccoli borghi ).

Immancabile è stato l'intervento di Aldo Patruno, dirigente regionale del dipartimento della cultura, turismo e valorizzazione del territorio, che ha reso partecipi del suo (iniziale) sconforto appena iniziata la pandemia, delle importanti battaglie della Regione Puglia per contestare il Dpcm del 17 maggio (che definisce un numero troppo ristretto di persone nei cinema e teatri), definito economicamente insostenibile; si passa poi al Dpcm dell'11 giugno (visto come il risultato delle battaglie delle Regioni) che vede la parola "persone" sostituita con "spettatori" (che indosseranno la mascherina solamente durante l'ingresso e l'uscita da cinema e teatri) e escludendo tutti i membri dello Staff, tutto con il totale rispetto del "covid management". Patruno ha inoltre espresso il suo desiderio di recuperare tutto il bilancio possibile, garantendo non la sopravvivenza ma la ripartenza (dove è inevitabile pensare al patrimonio artistico acquisito da riproporre), sostenendo le imprese tramite apposite risorse, come lavoro e buona occupazione, fondamentali per continuare a creare e produrre, e la collaborazione fra Comuni e Regione, innalzando quindi il livello di sfida grazie al forte sostegno della domanda ( in cui ragazzi, famiglie e insegnanti sono fondamentali).

Parlando di cultura, non poteva mancare l'intervento di Rocco Mangini, assessore alle Politiche Culturali, del Turismo e della Partecipazione Attiva, e al Marketing Territoriale del Comune di Bitonto, che ha ricordato come l'idea di sistema, in occasione della candidatura della Città a Capitale europea della Cultura, fra Comune, città metropolitana e Regione possa essere una speranza per il futuro, citando anche il progetto basato sull'acquisto del fondo librario di Girolamo Devanna.

La conclusione della conferenza non poteva non essere quindi attribuita al maestro e direttore artistico del Festival Clemente, che ha deliziato la serata dei bitontini dirigendo Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari nell'incantevole sfondo della Concattedrale di Bitonto.