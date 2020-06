Doppio appuntamento a Bari con l’Orchestra sinfonica metropolitana

Giovedì 25 giugno, alle ore 21.00, nella Cattedrale di San Sabino a Bari (Piazza dell’Odegitria), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Francesco Fiore. Ingresso libero.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Romanza op. 85 in fa maggiore per viola e orchestra (versione di F. Fiore per viola e archi) di Max Bruch, Concerto in un movimento per viola e archi di Francesco Fiore e Simple Symphony per archi di Benjamin Britten.

Sabato 27 giugno, alle ore 21.00, nella Parrocchia San Carlo Borromeo a Bari (Via Colonnello de Cristoforis, 7), sotto la direzione del maestro Giancarlo De Lorenzo e con solista Luisa Sello al flauto, l’Orchestra sinfonica metropoliatana si esibirà in una nuova produzione. Ingresso libero. In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Concerto per flauto e orch. n. 5 in fa magg. di Antonio Vivaldi, Concerto grosso in Re magg. Op. 6 n. 4 di Arcangelo Corelli, Fantasia brillante per flauto e archi di François Borne, L’incantesimo della luna nuova di Valter Sivilotti e Danze rumene di Bela Bartok.