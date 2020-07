Fatti d’Arte, al via il progetto "Parole in ri-circolo"

Partono le attività di Parole in ri-circolo progetto della Compagnia Fatti d’Arte realizzato in partnership con le cooperative Ulixes, FeArt e Camera a Sud, progetto vincitore dell’avviso pubblico “Periferie al centro”, l’intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all'Industria turistica e culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti e coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Le azioni che aprono le attività di progetto Parole in ri-circolo sono le Letture in cammino che si svolgeranno per tre sabato di luglio a Bitonto, Terlizzi e Molfetta. Il primo appuntamento è in programma sabato 11 luglio con una visita guidata nella Lama Balice di Bitonto seguita dalla lettura animata a tema naturalistico curata dalla compagnia Fatti d’Arte, per questo primo incontro l’appuntamento di ritrovo è nei pressi della Porta Baresana in piazza Marconi a Bitonto alle ore 18.

Seguiranno altri due appuntamenti sabato 18 luglio a Terlizzi con attività di promozione alla lettura in cammino e visita guidata al ciclo di affreschi del chiostro dell'ex convento di S. Maria la Nova e distese campestri nei dintorni a cura della Cooperativa FeArT. Sabato 25 luglio a Molfetta si chiude questo ciclo di incontri con la visita guidata naturalistica alla Lama Martina, nei pressi della Parrocchia Madonna della Rosa, promossa dalla Cooperativa FeArT in collaborazione con il Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae. Tutte le letture animate programmate dopo le visite guidate sono curate dalla compagnia Fatti d’Arte.

Il progetto Parole in ri-circolo è pensato per sensibilizzare un pubblico di adulti e bambini in relazione a temi di tutela ambientale e promozione del territorio; l’obiettivo primario è di aumentare la sensibilità comune nei confronti di tematiche ambientaliste, suggerendo, attraverso l’arte dal vivo, letture e laboratori, buone pratiche ambientaliste in cittadini giovani e meno giovani.

Fatti d’arte insieme ai partner si propone di sensibilizzare alla riqualificazione ambientale e sociale, attraverso la conoscenza delle buone pratiche di raccolta differenziata, bonifica rionale, valorizzazione paesaggistica con azioni nei Comuni di Bitonto, Terlizzi, Molfetta in cui si svilupperanno le attività.

Su temi ambientalisi sviluppa Parole in ri-circolo, un progetto che ha l’intento di promuovere azioni concrete di salvaguardia dell’ambiente attraverso le Letture in cammino di luglio e altre attività che si svolgeranno nei prossimi mesi: spettacoli di teatro ragazzi, azioni di promozione alla lettura unite alla valorizzazione del territorio e del patrimonio artisticoculturale destinate alle famiglie e l’allestimento della mostra H2Ora. Il Futuro dell’acqua realizzata con il patrocinio della Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia.

Tutte le attività sono ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione scrivendo alla mail info@fattidarte.org; l’obbligo di prenotazione è necessario per realizzare le attività nel rispetto delle attuali norme relative al distanziamento sociale.