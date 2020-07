Nuovo appuntamento con l’Orchestra sinfonica metropolitana

Oggi alle ore 20.30, nella chiesa San Carlo Borromeo a Bari (Via Colonnello de Cristoforis, 7), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Giovanni Pelliccia, e con solista Giacomo Bozzi al flauto.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Divertimento in Re maggiore, K. 136 di Wolfgang Amadeus Mozart, Ouverture (Suite per Orchestra) n. 2 in Si minore, BWV 1067 di Johann Sebastian Bach, Sinfonia n. 1 in Do maggiore op. 21 di Ludwig van Beethoven. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti consentiti nella chiesa.