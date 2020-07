Nuovi appuntamenti con l’Orchestra sinfonica metropolitana: concerti a Castellana Grotte e Molfetta

Domani, martedì 21 luglio, alle 20.30, in Largo San Leone Magno a Castellana Grotte, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Michele Cellaro, dal titolo “Amor, ch’a nullo amato amar perdona. Storie di amanti un po’… “sfigati”” ideato e scritto da Maria Rita Chiarelli.

In programma l’esecuzione di brani di: Sergej Prokofiev Montecchi e Capuleti da “Romeo e Giulietta”, Georg Friederich Händel Sarabanda, Dmitrij Šostakovič Waltz n. 2 dalla Suite per Orch. Jazz, Nino Rota Romeo e Giuletta, Leonard Bernstein Somewhere da “West side story”, John Williams Star wars, Richard Strauss Also sprach Zarathustra op. 30, Ludwig van Beehthoven Sinfonia op.67 n.5 Primo movimento, Vasco Rossi- Alan Tdel aylor “Albachiara”, Shawn Mendes- Camila Cabello Señorita e Nicola Piovani La banda del pinzimonio.

Il concerto sarà replicato mercoledì 22 luglio, alle 20.30, nell’Arena del Garden Hotel a Molfetta.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti consentiti.