'Buenos Aires in Bari. Symphonic Tango': nuovi appuntamenti con l’Orchestra sinfonica metropolitana

Oggi, sabato 25 luglio, alle 21, in Piazza Vittorio Emanuele a Giovinazzo, l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Buenos Aires in Bari. Symphonic Tango” diretto dal maestro, Giovanni Rinaldi, e con i solisti Giovanni Zonno (violino), Angelo Nigro (pianoforte), Massimiliano Pitocco (bandoneon) e con la partecipazione dei ballerini Tonia Maglio, Antonio Di Pinto, Anna Paradiso e Pierpaolo Pellegrini.

In programma l’esecuzione di brani di: A. Piazzolla Adios Nonino, Oblivion e Libertango, J. de Dios Filiberto Caminito, G. M. Rodriguez La cumparsita, M. Mores Casfetin de Buenos Aires, A. G. Villoldo El Choclo, P. Ziegler Milonga en el viento, M. Mores El Firulete, C. Gardel El dia que me quieras, R. Melo Desde el alma, E. Stratta Astoreando e P. Laurenz Milonga de mis amores.

Gli arrangiamenti sono di Marco Tiso, Vincenzo Anselmi, Antonello Tosto e Massimiliano Pitocco.

Il concerto sarà replicato lunedì 27 luglio, alle 20.30, nell’Atrio del Museo Pino Pascali a Polignano a Mare.

ingresso libero fino ad esaurimento dei posti consentiti.

