“Olanda”, fuori il nuovo singolo del rapper mariottano Stazo

Da qualche giorno impazza su youtube e sulle piattaforme digitali più conosciute "Olanda", il nuovo singolo in chiave trap del rapper mariottano Leonardo Bonasia, in arte Stazo. Classe '96, Stazo spiega ai lettori di BitontoLive come è nata la passione per la musica e come sia riuscito, insieme ad altri giovani pugliesi, a creare nella frazione un contesto musicale vivo e in costante evoluzione.

“Ho iniziato a fare rap all' età di 13 anni, principalmente per gioco, fino a quando, nel 2013, ho dato il via insieme al mio migliore amico nonché socio, ovvero Jo dp (il mariottano Giuseppe De Palo) il progetto GIUNGLA D' ASFALTO, che quattro anni dopo ha dato vita all' album omonimo”.

E continua: "Con lo scorrere degli anni il nostro obiettivo è stato quello di studiare la musica, ecco perché abbiamo dato vita al Dogma Label, un insieme di artisti che collaborano con lo scopo di crescere assieme. Nelle nostre fila troviamo grafici, producer e rapper, tutti con le idee ben chiare sul proprio ruolo e sui propri obiettivi. Olanda è nato proprio nel Dogma Label, con la produzione di Dodo e le grafiche realizzate da Im domm".

Quale è il signficato del nuovo singolo?



"Olanda, oltre al pezzo, è interessante per il video clip (la cui direzione appartiene a Massimo Scarabaggio) molto divertente quanto contrastante a prima vista con il significato della canzone. Partiamo col dire che nella traccia si vuole sottolineare la volontà del protagonista, che posso essere io come il mio ascoltatore, di guadagnarsi quel che desidera, e quindi si cerca di trasmettere una sorta di messaggio che vuole invogliare la persona ad impegnarsi per ottenere dei risultati, senza cercare scorciatoie o vie "sbagliate", in sintesi.

Il video è una sorta di viaggio. Si può vedere il protagonista dedito al divertimento più sfrenato con gli amici, con addirittura una scena dove beve distrattamente da una pistola.

Cosa voglio trasmettere?. Da sempre l' essere umano sente il bisogno di stordirsi. Ma perché? Per evadere dalla realtà, dalla routine, dallo stress, per andare via momentaneamente con la testa da una vita fatta di disagi e dolori.

Il bere dalla pistola è una sorta di sensibilizzazione atto per estremizzare un concetto: che nella società odierna spesso si agisce con leggerezza, senza pensare alle conseguenze che può portare una scelta fatta con superficialità".

E i progetti per il futuro?



"Ad oggi nel Dogma Label stiamo lavorando freneticamente a nuovi singoli con nuovi videoclip. Ognuno di essi avrà mood e caratteristiche differenti. Vi invito a seguirci su youtube al canale DOGMA LABEL per farvi un idea dei nostri lavori".