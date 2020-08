Luce Music Festival, Gio Evan oggi in scena con 'Mae stro!' a Lama Balice

La III edizione di Luce Music Festival – Approdi musicali - in programma fino al 12 agosto al Parco Naturale Lama Balice di Bitonto - prosegue oggi con il nuovo “spettaconcerto” del poliedrico scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer e cantautore Gio Evan. Accompagnato da Giacomo Oro & Alfredo Gentile alle corde l’artista di Molfetta presenterà per la prima volta nella sua Puglia “Albero ma estro!”, nuovo spettacolo che sta portando in tour da giugno 2020, che descrive come “contenuto ma incontenibile, acustico ma elettrizzante colturale più che culturale. Uno spettacolo che non arriva alla radice delle cose ma si ferma sui frutti."

Classe 1988, Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto e in Argentina viene battezzato come “Gio Evan” da un Hopi.

Nel 2008 scrive il suo primo libro “Il florilegio passato”, racconto che narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe. Tra il 2012 e il 2013 fonda “Le scarpe del vento”, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco “Cranioterapia”.

Nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: “Gigantografie” e “Le poesie più piccole del mondo”. Tra il 2014 e il 2016 pubblica i libri “La bella maniera” (il suo primo romanzo, per Narcissuss), “Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche” (Narcissuss) e “Passa a sorprendermi” (Miraggi Edizioni), oltre a scrivere e dirigere l’opera “OH ISSA – Salvo per un cielo”. Nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre”, per Fabbri, e segue un lungo tour in tutta Italia. Marzo 2018 è in vendita il nuovo libro per Fabbri “Ormai tra noi è tutto infinito”. Il 17 aprile esce “Biglietto di solo ritorno”, il doppio album di esordio che lo porterà in tour in Italia ed Europa. Dopo un periodo di assenza torna sulle scene nel 2019 con il nuovo romanzo “Cento cuori dentro” (Fabbri Editori) e il 25 Ottobre “Natura Molta”, il nuovo doppio album. Il 15 e 16 novembre a Miami è protagonista insieme a Carmen Consoli di HIT WEEK, il più importante Festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana oltre i confini nazionali. Dopo un Tour tra novembre e febbraio 2020 che ha registrato numerosi Sold Out, l’artista più poliedrico d’Italia torna alla ribalta con un nuovo libro di poesie “Se c’è un posto bello sei te” (Fabbri Editori) uscito il 5 maggio e il nuovo singolo “Regali fatti a mano” (Universal) uscito il 15 maggio 2020.

Il festival è realizzato con il contributo della Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Bitonto. L’Amministrazione comunale della città finalista Capitale Italiana della Cultura 2020, dove il Festival è stato ideato, ha accolto infatti la suggestiva idea di ospitare la terza edizione del Festival in quel porto verde che dalle acque è nato, qual è Lama Balice.

Nato nel 2018 come festival itinerante in prossimità dei porti pugliesi, l’edizione speciale Luce Music Festival si terrà quest’anno nel letto di un corso d’acqua ormai asciutto lungo 37 chilometri dove un tempo scorreva l’antico fiume Tiflis. Un “porto” inusuale affinché - proprio come il fiume Tiflis torna a vivere ogni volta che la pioggia lo bacia - anche il mondo della musica possa a tornare a vivere dopo una lunga stagione di siccità. . Il festival ha scelto di esserci e di proporre anche per il 2020, la sua capacità di creare porti emotivi ed artistici nonostante le numerose e ben note difficoltà che il settore dello spettacolo dal vivo sta vivendo. Un’edizione speciale dunque, dedicata come non mai a chi riconosce la musica come nutrimento, valore, a chi sa bene che la musica appartiene alla vita sempre, anche quando è costretta a tacere.

Luce Music festival prosegue lunedì 10 agosto con uno dei più apprezzati cantautori italiani, Dente, che porterà in concerto le canzoni del suo ultimo album, l’omonimo Dente e mercoledì 12 agosto con la cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin che chiuderà il festival con Spazi Sonori, uno show con un set originale e arrangiamenti inediti delle canzoni più famose della sua carriera e dei più recenti singoli dell'ultimo album Feat (stato di natura).

Prima di ogni concerto al tramonto, il pubblico avrà la possibilità di ampliare la propria esperienza con Bacco in Lama, un tour guidato alla scoperta del patrimonio storico artistico ed enogastronomico del territorio. I visitatori potranno ammirare le mura della città, le antiche architetture civili testimoni di trasformazioni sociali e politiche, le porte urbiche, i ponti realizzati nel XIX sec dall’architetto Luigi Castellucci e fare una sosta dedicata alla degustazione di vini e prodotti da forno presso la Masseria Lama Balice, fino ad arrivare direttamente in platea.