Palombaio, si è concluso il ciclo di eventi estivi organizzati dall'associazione Anspi

Otto appuntamenti tra i quali cineforum, spettacoli musicali, tornei di carte, commedia in vernacolo e una cena a colori. Si è concluso ieri il ciclo di eventi, denominato “Ri-PartyAmo Palombaio” che ha animato l’estate palmarista.

Dal 25 luglio al 20 agosto i volontari dell’associazione San Gaspare Bertoni Anspi e della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Palombaio hanno infatti messo su una rassegna pensata appositamente per ragazzi e famiglie, per tutti coloro che hanno trascorso l’estate nella frazione. Ben otto eventi di variegata tipologia, tutti ospitati nel parco “Gaetano Vacca”, che d’inverno ospita il tradizionale presepe vivente della frazione.

Lo slogan degli eventi si è ispirato al delicato momento che la società mondiale sta vivendo a causa del Coronavirus ed è voluto essere una sorta di rinascita per una società che ha fatto i conti con tre mesi di quarantena e ad un incubo che non sembra ancora terminare. Ma la volontà di ripartire, per i volontari dell’associazione guidata da padre Fulvio Procino, ha superato ogni difficoltà regalando alla comunità palmarista sprazzi di serate spensierate e allo stesso tempo suggestive.

“Sfido chiunque a trovare altre comunità di appena 3500 abitanti che abbiano realizzato una tale mole di eventi racchiusi in meno di un mese, e per di più concentrati in un periodo così complicato. E non lo dico con superbia bensì con orgoglio”, è il commento di Tommaso Cataldi, vice presidente dell’associazione.